Xiaomi Mi Mix 3: Anfang Dezember bei Amazon Deutschland

Mi Mix 3 ist auf dem Weg nach Deutschland

Das Xiaomi Mi Mix 2S und weitere Modelle haben bereits den Weg in den deutschen Handel geschafft – und das Mi Mix 3 wird in Kürze folgen. Schon ab dem 1. Dezember soll das Highend-Smartphone bei Amazons europäischen Shops, darunter auch Deutschland, erhältlich sein. Eine offizielle Bestätigung seitens des Herstellers steht zwar noch aus, doch der Onlinehändler bestätigte die Einführung des Mi Mix 3 auf Anfrage bereits. Das Mobilgerät besticht unter anderem durch sein beinahe randloses Design und dem Chipsatz Snapdragon 845.

Nach Huawei dürfte Xiaomi der wichtigste Player der chinesischen Smartphone-Hersteller sein. Jahrelang musste man hierzulande neidisch über den Teich schauen, da es offiziell keine Handys des Konzerns in unserer Region gab. Doch das Unternehmen ist mittlerweile auch in Europa aktiv, sogar das neue Oberklassemodell Mi Mix 3 wird bald in der EU angeboten. Amazon bestätigte auf Anfrage der Presse und im Kundensupport, dass das Highend-Telefon Einzug in die europäischen Shops hält. In Deutschland soll das Xiaomi Mi Mix 3 bereits ab dem 1. Dezember 2018 auf Lager sein. Somit könnte der Hersteller auch hierzulande vom Weihnachtsgeschäft profitieren. Es ist gut vorstellbar, dass in den kommenden Tagen ein Statement von Xiaomi selbst folgt. Wir wurden bei GSMArena auf die Neuigkeit aufmerksam.

Xiaomi Mi Mix 3 – mehr Highend geht kaum

Kompromisse müssen Technik-Enthusiasten bei diesem Produkt nicht eingehen. Mit dem schnellen Chipsatz Snapdragon 845 (acht Kerne, bis zu 2,8 GHz Takt) und bis zu 10 GB RAM ist eine hohe Performance gegeben. Der 6,39 Zoll große Bildschirm des Xiaomi Mi Mix 3 nimmt dem Hersteller zufolge 93,4 Prozent der Front ein, möglich macht es ein Slider-Mechanismus. Dieser beherbergt die Frontkameras (24 + 2 Megapixel). Die Auflösung des Bildschirms liegt bei 2340 mal 1080 Pixel (19,5:9-Format). Welche Fassungen es nach Europa schaffen, ist noch nicht bekannt. Das Mi Mix 3 gibt es in China mit 6 GB RAM und 128 GB Flash, 8 GB RAM und 128 GB Flash sowie 8 GB RAM und 256 GB Flash. Eine Special Edition mit 10 GB RAM und 256 GB Flash existiert ebenfalls.

