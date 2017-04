Xiaomi Mi Mix 2: Onlinehändler verrät Spezifikationen

Sehen wir hier das Xiaomi Mi Mix 2? Das Design-Smartphone Xiaomi Mi Mix ist erst fünf Monate im Handel, dennoch verdichten sich die Hinweise auf eine baldige Veröffentlichung des Nachfolgers. Der US-amerikanische Onlinehändler GearBest hat eine Produktseite für das randlose Mobilgerät Mi Mix 2 eingerichtet. Auf dieser können nicht nur Interessenten eine Benachrichtigung erbitten, sobald das Smartphone im Lager ist, sie listet auch die vollständigen Spezifikationen. Unter anderem werden ein Snapdragon 835 und das Betriebssystem MIUI 9 auf Basis von Android 7.1 Nougat aufgeführt.

Xiaomi Mi Mix 2 – Spezifikationen komplett enthüllt?

Seit kurzem hat der Onlineshop Gearbest.com den Nachfolger des Mi Mix in sein Sortiment aufgenommen. Potentielle Käufer können sich auf der Produktseite per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald das chinesische Highend-Smartphone bei diesem Händler eintrifft. Spannender sind jedoch die aufgeführten technischen Daten. Falls diese zutreffend sind, hat der Hersteller nicht auf die Kritik vieler Fans bezüglich der Display-Diagonale gehört. Abermals werden 6,4 Zoll gelistet, bei der Auflösung könnte aber ein Fehler vorliegen. Die angegebenen 2540 mal 1440 Pixel sind eher unwahrscheinlich, wir rechnen mit den üblichen 2560 mal 1440 Bildpunkten. Als System on Chip (SoC) nennt GearBest den Snapdragon 835, dieser kommt bereits im jetzt vorgestellten Xiaomi Mi6 zum Einsatz. Die Kameras sollen den Angaben zufolge mit 19 Megapixel (hinten) und 13 Megapixel (vorne) auflösen. Beim Betriebssystem wird MIUI 9 auf­geführt, das auf Android 7.1 Nougat basiert.

Kommt das Mi Mix 2 in gleich drei Speichervarianten?

Das erste Mi Mix bot die Wahl zwischen einer Variante mit 128 GB internem Speicher und 4 GB Arbeitsspeicher und der 256-GB-Version mit 6 GB RAM. Die erstgenannte Option ist auch bei GearBest vorhanden, die Ausgaben mit einer Speicherkapazität von 128 GB und 6 GB RAM sowie 256 GB Speicher und 8 GB RAM sind jedoch neu. Falls diese Angaben stimmen, übertrifft das Design-Smartphone hinsichtlich des Arbeits- und Nutzerspeichers einen Großteil der Konkurrenz. Schade: Scheinbar fehlt auch beim Mi Mix 2 das LTE-Band 20 (800 Megahertz). Neben dem 4G-Datenfunk bietet das Phablet noch Bluetooth 4.2, Dual-SIM und Dual-Band-WLAN.

Preis und Verfügbarkeit des Xiaomi Mi Mix 2

Wann das Highend-Smartphone erscheint, kann leider auch der zuvor genannte Onlinehändler nicht beantworten. Bezüglich des Preises hat GearBest jedoch schon eine erste Information. Das Mi Mix 2 wird ab 774,93 Euro bei diesem Shop verfügbar sein. Der Versand nach Deutschland ist kostenlos, sofern Sie sich für die unregistrierte Luftpost entscheiden, deren Lieferzeit zwei bis fünf Wochen beträgt.

