Xiaomi startet deutschen Onlineshop mit 20 Prozent Rabatt

Xiaomi führt seine Deutsch­land-Erobe­rungs­tour mit der Ankün­digung eines hiesigen Online­shops fort. Ab kommenden Freitag, den 13. März, können Inter­essenten die Mobil­geräte des Herstel­lers auch hier­zulande direkt von dessen Webseite aus ordern. Um diesen Einstand zu feiern, gewährt Xiaomi einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent.

Das Unter­nehmen wirbt im haus­eigenen Forum mit vier Vorteilen des Online­shops. Während der 14-tägige Widerruf keine Neuheit und laut Bürger­lichem Gesetz­buch verpflich­tend ist, ist der kosten­freie Versand ab einem Waren­wert von 69 Euro eine nette Geste.

Deut­scher Xiaomi-Online­shop macht sich start­klar



Das Penta-Kamera-Smartphone Xiaomi Mi 10 Das Penta-Kamera-Smartphone Xiaomi Mi 10



Mi.com lädt deutsche Kunden zum Kaufen ein Mi.com lädt deutsche Kunden zum Kaufen ein

„Langsam aber sicher kommen wir in Deutsch­land mehr und mehr auf den Markt.“, stellt Xiaomi-Deutsch­land-Fore­nad­minis­trator Phil­lippp fest. An dieser Stelle verweist er auf den ersten hiesigen Offline-Store , der im zweiten Quartal 2020 seine Pforten öffnet. Wann genau wurde leider immer noch nicht kommu­niziert. Die Warte­zeit möchte der Konzern mit dem Mi.com-Online­shop über­brücken.Auf der am 13. März star­tenden Platt­form wird man allerlei Xiaomi-Produkte wie Smart­phones und Weara­bles ergat­tern können. Im Forum ist Feed­back erwünscht, um mitzu­teilen, welche Artikel in das Sorti­ment aufge­nommen werden sollen. Vom kommenden Freitag bis zum Mitt­woch nächster Woche (18. März) profi­tieren Käufer bei Mi.com von 20 Prozent Rabatt.

Welche Smart­phones lohnen sich?

Diese Prei­ser­sparnis gilt nur einmal pro Account und erfor­dert den Code "XiaomiDE", der beim Bestell­vorgang einge­geben werden muss. Ein persön­licher Xiaomi-Kunden­service und deutsch­land­weiter Versand via DHL listet der Hersteller als weitere Vorteile seines Online­handels.



Screenshot des Xiaomi-Onlineshops Screenshot des Xiaomi-Onlineshops

Xiaomi hat den Ruf, ein beson­ders gutes Preis-Leis­tungs-Verhältnis zu offe­rieren. Der Groß­teil der Android-Mobil­geräte bietet eine ordent­liche Ausstat­tung zum fairen Kosten­faktor. Wer ein güns­tiges Quad-Kamera-Smart­phone samt 48 Mega­pixel möchte, ist beim Xiaomi Redmi Note 8T gut aufge­hoben. Dessen UVP lautet 179,90 Euro, mit 20 Prozent Rabatt ergäben sich 143,92 Euro.

Der güns­tigste Preis konkur­rierender Händler liegt derzeit bei 155 Euro (elec­tronic4you). Gleich fünf rück­seitige Kameras und einen riesigen Akku (5260 mAh) hat das Xiaomi Mi Note 10. Seine Preis­empfeh­lung liegt bei 549,90 Euro, bei real kostet es 428 Euro. Inklu­sive Rabatt würde Mi.com 439,92 Euro verlangen.

Details zum Redmi Note 8T und Mi Note 10 lesen Sie jeweils in einem Test­bericht.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)