Neues von Xiaomi: Mi Band 5, Earphones und Scooter

Xiaomi spielt mitt­ler­weile im Smart­phone-Markt oben mit. Eine weitere gewich­tige Sparte des chine­si­schen Herstel­lers ist der IoT-Markt ("Internet of Things"), konkret: Smartes Leben, smartes Zuhause, viele Geräte, die mitein­ander vernetzt sind, sich somit austau­schen und durch naht­lose und auto­ma­ti­sches Funk­tio­nieren dem Nutzer das Leben so ange­nehm wie möglich gestalten sollen. Licht schaltet sich auto­ma­tisch ein, wenn der Bewohner nach Hause kommt, der Saug­ro­botor hat kurz zuvor seine Arbeit getan und der Fern­seher lässt sich per Sprache steuern.

Zu diesem modernen Lebens­stil lassen sich weitere Life­style-Produkte wie Weara­bles, Audio­lie­fe­ranten und Scooter zählen.

Xiaomi Mi Band 5

Xiaomis Deutsch­land-Offen­sive ist noch nicht sehr lange her. Im Oktober vergan­genen Jahres kündigte das Unter­nehmen das bereits bis dato schon beliebte Wearable Mi Band 4 offi­ziell für den deut­schen Markt an. Zuvor war es nur über Umwege bezie­hungs­weise hier­zu­lande eben nicht offi­ziell zu haben. Das neue Xiaomi Mi Band 5

Bild: Xiaomi, Screenshot: teltarif.de Beliebt sind die Xiaomi-Weara­bles vor allem wegen des vergleichs­weise güns­tigen Preises und der langen Akku­lauf­zeit. Mit dem Mi Band 5 hat Xiaomi nun den Nach­folger in einem Live­stream vorge­stellt. Im Vergleich zur Vorgänger-Genera­tion ist das Display der neuen Version mit 1,1 Zoll größer geworden. Hier verfügt das Mi Band 4 über ein 0,95-Zoll-Display.

Trotz des größeren Displays schwört Xiaomi weiterhin auf eine boden­stän­dige Akku­lauf­zeit und gibt selbst eine "bis zu 14 Tage unun­ter­bro­chene Nutzung" an. Wir haben das Xiaomi Mi Band 4 in der Redak­tion einige Zeit genutzt und können zumin­dest diesem Modell eine sehr gute Akku­lauf­zeit beschei­nigen. Die Hoff­nung ist also groß, dass auch das Mi Band 5 nicht schlechter dastehen wird.

Nutzer können das Aussehen der Anzeige indi­vi­duell gestalten und dem AMOLED-Farb-Panel eines von 65 Designs verpassen. Offi­ziell gibt es sechs Band­farben für das Wearable.

Das Mi Band 5 kann auch wieder ausgiebig im Wasser benutzt werden und ist bis 50 Meter dicht. Die Unter­stüt­zung für defi­nierte Trai­nings­ein­heiten ist auf elf erwei­tert worden. Neben Laufen, Schwimmen, Radfahren, Gehen, Lauf­band und Kraft­sport sind Indoor-Radfahren, Seil­springen, Yoga, Cross­trainer und Ruder­ma­schine neu hinzu­ge­kommen. Die Herz­fre­quenz­mes­sung soll im Vergleich zum Vorgänger um bis zu 50 Prozent genauer sein. Die Features des Mi Band 5 im Überblick

Bild: Xiaomi, Screenshot: teltarif.de Das Mi Band 5 unter­stützt 24-Stunden-Schlaf­auf­zeich­nung. Auf diese Weise können auch kurze Nicker­chen berück­sich­tigt werden. Zwei neue Gesund­heits­funk­tionen messen Stress und unter­stützen den Nutzer bei Atem­übungen. Für weib­liche User inter­es­sant ist die Mens­trua­ti­ons­auf­zeich­nung.

Eine sehr prak­ti­sche Neue­rung ist die opti­mierte Lade­me­thode: Der Fitnes­s­tra­cker muss nicht mehr wie der Vorgänger aus dem Armband gequetscht werden, was mitunter etwas Übung erfor­dert. Das neue Mi Band 5 kann direkt über ein passendes Anschluss­kabel an der Gehäu­se­un­ter­seite mit Strom versorgt werden.

Wenn das Mi Band 5 mit dem Smart­phone gekop­pelt ist, kann die Handy-Kamera per Fern­aus­löser auf dem Wearable-Display ausge­löst werden. Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung für den Fitnes­s­tra­cker liegt bei 39,99 Euro.

Mi True Wire­less Earphones 2 Basic

"True Wire­less"-Kopf­hörer sind im Trend. Beson­ders, wenn sie über eine Geräusch­un­ter­drü­ckung verfügen. Genau das bieten die neu vorge­stellten Mi True Wire­less Earphones 2 Basic. Xiaomis neue Ohrstecker mit Geräuschunterdrückung

Bild: Xiaomi, Screenshot: teltarif.de Schön ist auch die auto­ma­ti­sche Erken­nung in zwei­erlei Hinsicht: Musik spielt ab, sobald sie ins Ohr gesteckt und stoppt, wenn sie wieder heraus­ge­nommen werden. Außerdem soll eine einfache Verbin­dung der Mi True Wire­less Earphones 2 Basic mit dem Smart­phone für eine komfor­table Bedie­nung sorgen.

Insge­samt fünf Stunden soll die Lauf­zeit bei einer Akku­la­dung betragen. Das mitge­lie­ferte Case bietet die Möglich­keit, die Ohrste­cker bis zu drei Mal wieder mit Energie zu versorgen. Das Case selbst wird über einen USB-C-Anschluss erneut mit Strom versorgt.

Wie auch bei den anderen Neuvor­stel­lungen fokus­siert Xiaomi ein sehr gutes Preis­leis­tungs­ver­hältnis. Die Mi True Wire­less Earphones 2 Basic sollen ab Ende Juli zu einer UVP von 39,99 Euro erhält­lich sein. Im Live­stream wurde auch ein "Early-Bird-Preis" verkündet. Je nach Markt werden die Ohrste­cker zeit­lich begrenzt und in einer limi­tierten Menge für 29,99 Euro verfügbar sein.

Elektro Scooter "Pro 2" und "1S"

Xiaomi bietet nicht nur was für das Hand­ge­lenk und die Ohren, sondern auch etwas für die Füße: Gleich zwei neue Scooter-Modelle hat der Konzern präsen­tiert. Das Modell "Mi Electric Scooter Pro 2" soll eine Reich­weite bis zu 45 Kilo­meter haben und maximal 25 Stun­den­ki­lo­meter schnell sein, sich einfach trans­por­tieren lassen, ein über­sicht­li­ches Display besitzen und wich­tige Sicher­heits­merk­male besitzen. Die zwei neuen Xiaomi-Scooter

Bild: Xiaomi, Screenshot: teltarif.de Dazu zählen unter anderem ein verbes­serter 2W-Front­schein­werfer, der bis zu zehn Meter weit leuchten kann. Fahr­an­fänger sollen Sicher­heits­hin­weise bekommen, wenn der Scooter mit dem Handy verbunden ist. Darüber hinaus wird es eine Ausfüh­rung des Pro-2-Scoo­ters geben, die mit "Merceds-AMG Petronas F1 Team Edition" benannt ist.

Der "Mi Electric Scooter 1S" ist ein wenig abge­speckter, was Motor­leis­tung (250W statt 300W) angeht und hat eine gerin­gere Reich­weite (30 Kilo­meter statt 45 Kilo­meter) als das Pro-2-Modell. Dafür ist er mit 399 Euro güns­tiger als der Mi Electric Scooter Pro 2, der nach UVP 549 Euro kostet.

Xiaomi hat außerdem den Mi TV Stick und einen Gaming-Monitor vorge­stellt. Mehr dazu lesen Sie in einer sepa­raten Meldung.