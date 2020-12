Xiaomi Mi Band 4 nur heute für unter 15 Euro

Otto hat heute das clevere Fitness­arm­band Xiaomi Mi Band 4 beson­ders günstig im Angebot. Es werden nur 14,99 Euro für das Wearable fällig. Als Deal des Tages beworben hat der Online­shop des Katalog-Urge­steins das Gerät direkt auf Lager. In der Krisen­zeit greifen verstärkt Konsu­menten zu einem Fitnesstra­cker, um zumin­dest rudi­mentär Gesund­heits­aspekte über­wachen zu können. Ausge­stattet mit einem Herz­fre­quenz­sensor, einem Puls­sensor, einem Gyro­skop und einem Beschleu­nigungs­sensor lassen sich diverse Vital­funk­tionen mit dem Mi Band 4 veran­schau­lichen. Wir haben den Preis­ver­gleich voll­zogen.

Güns­tiger kleiner Helfer: Xiaomi Mi Band 4

Das Mi Band 4 in voller Pracht

Xiaomi / Otto Mit diesem Fitness­arm­band erhalten Sie einen zuver­läs­sigen Begleiter. Bis zu 20 Tage Bereit­schafts­zeit werden beworben. Auch beim Schwimmen macht das Produkt nicht schlapp, es ist bis zu einer Wasser­tiefe von 50 Metern und einem Druck von 5 ATM ausge­wiesen. Diverse Tests und Verbrau­cher­aus­sagen bestä­tigen den vorbild­lichen Wasser­schutz. Das nied­rige Gewicht von 22,1 Gramm des Mi Band 4 sorgt für einen hohen Trage­kom­fort. Mit einer Auflö­sung von 240 mal 120 Pixel ist das 0,95 Zoll große Display ange­messen scharf und dank AMOLED-Panel kontrast­reich.

Im Juni 2019 kam das Wearable zu einer UVP in Höhe von 39,99 Euro auf den euro­päi­schen Markt. Andert­halb Jahre später haben sich die Anschaf­fungs­kosten zwischen 20 Euro und 25 Euro einge­pen­delt. Der Deal des Tages bei Otto ist momentan tatsäch­lich die güns­tigste Offerte. Das Mi Band 4 schlägt dort mit 14,99 Euro zu Buche, hinzu kommen 5,95 Euro Versand, was in 20,94 Euro resul­tiert. Als nächst güns­tigster Händler reiht sich Computer Universe ein. Hier werden 19,99 Euro zuzüg­lich 5,80 Euro Liefer­pau­schale berechnet, was in 25,79 Euro mündet. Sie können beim Otto-Deal also knapp 5 Euro sparen.

Rudi­men­täre Smart­watch-Funk­tionen eben­falls enthalten

Zusatzfunktionen des Mi Band 4

Xiaomi / Otto Dieses Produkt wurde zwar haupt­säch­lich für die Analyse von sport­lichen Akti­vitäten, der Gesund­heit und dem Schlaf­rhythmus konstru­iert, dennoch gibt es auch ein Benach­rich­tigungs­system. Über auf dem Smart­phone einge­gan­gene Anrufe und SMS infor­miert das Mi Band 4 per Vibra­tion. Außerdem kann bei Bedarf der Musik­player des Mobil­geräts fern­gesteuert werden.