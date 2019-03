High-End für kleines Geld: Xiaomi Mi 9 bei deutschen Händlern

Das Xiaomi Mi 9 bietet viele Features, die das Technik-Herz begehrt, etwa eine qualitative Triple-Kamera, ein HDR-konformer Bildschirm und das SoC Snapdragon 855. In wenigen Tagen wird es an deutsche Käufer ausgeliefert.



Xiaomi Mi 9: High-End für Sparfüchse

Das Xiaomi Mi 9 bietet Oberklasse-Hardware zum Mittelklasse-Preis und ist ab sofort bei einigen deutschen Händlern gelistet. Unter anderem Media Markt, Saturn und Alternate haben die Fassung mit 128 GB Flash für 499 Euro im Sortiment. Für 449 Euro wandert die 64-GB-Ausgabe über den virtuellen Ladentisch bei Cyberport, Alternate und Notebooksbilliger. Das Xiaomi Mi 9 ist durch sein 6,39 Zoll messendes Display, den Chipsatz Snapdragon 855 und der vielversprechenden Triple-Kamera eine erwägenswerte Alternative zum Galaxy S10+ oder Mate 20 Pro.

Vergangenen Monat stellte der chinesische Konzern sein neues Flaggschiff vor, das zum Großteil mit der Konkurrenz aus dem Hause Samsung und Huawei mithalten kann. Der Bildschirm des Mi 9 (Super AMOLED, 2340 mal 1080 Pixel) unterstützt HDR10 und ist durch Gorilla Glass 6 geschützt. Der schnelle Octa-Core-Prozessor (bis zu 2,84 GHz Takt) hat 6 GB RAM zur Unterstützung. Eine rückseitige Triple-Kamera mit 48 Megapixel (Weitwinkel), 16 Megapixel (Ultraweitwinkel) und 12 Megapixel (Teleobjektiv) lockt Hobby-Fotografen. Selfies werden mit 20 Megapixel geschossen. Alle hierzulande wichtigen LTE-Bänder (inklusive dem Band 20 / 800 MHz) deckt das mit Android 9.0 Pie bestückte Xiaomi Mi 9 ab. Manche Abstriche müssen Sie für den günstigen Preis aber hinnehmen. So misst der Akku nur 3300 mAh, es gibt keinen microSD-Kartenschacht zur Speichererweiterung und die Kamera ist einen Hauch schlechter als jene im Galaxy S10+ und Huawei Mate 20 Pro.



Wo gibt es das Xiaomi Mi 9?

Die 128-GB-Version ist bei Media Markt, Saturn, Alternate, Talkthisway, Cyberport und Notebooksbilliger aufgeführt. Media Markt und Saturn geben zwischen 6 und 7 Tagen Lieferzeit an. Alternate will das Xiaomi Mi 9 sogar schon in 4 Tagen auf Lager haben – auch in der 64-GB-Option. Bei Cyberport sowie Notebooksbilliger (64 GB / 128 GB) und Talkthisway herrscht indes Ahnungslosigkeit bezüglich eines Liefertermins. Das Xiaomi Mi 9 kann in den Farben Piano Black, Ocean Blue und Lavender Violet ergattert werden. Wir empfehlen, mangels Kartenschacht zur 128-GB-Ausgabe zu greifen. Ansonsten spricht vor allem das faire Preis-Leistungs-Verhältnis für das Produkt. DxOMark werteten die Kamera mit 107 Punkten, was nur zwei Punkte weniger als beim Führenden Mate 20 Pro sind.

