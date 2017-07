Xiaomi Mi 5X mit Dual-Kamera zeigt sich

Xiaomi wird wohl bald mit dem Mi 5X ein neues Smartphone vorstellen. Am 26. Juli wird es soweit sein, denn Xiaomi hat für dieses Datum ein Event angekündigt. Während bereits erste mögliche Eckdaten zum neuen Modell aufgetaucht sind, zeigt sich das Xiaomi Mi 5X nun auf ersten Presse­bildern. Neben dem Smartphone wird Xiaomi wohl auch MIUI 9 präsentieren. Das neues Betriebssystem MIUI 9 basiert auf Android 7.1 alias Nougat und bringt neue Funktionen wie die Multi-Window-Feature mit.

Xiaomi Mi 5X Datenblatt

[ Foto-Gerücht ]

Die beiden Pressefotos hat Roland Quandt von Mobilegeeks auf Twitter ver­öffentlicht. Auf diesen ist das Modell gut von allen Seiten zu sehen. Es wird wohl in Schwarz, Gold und Rosé erscheinen. Das Design erinnert allerdings stark an das eines iPhones. So sind die Kanten abgerundet und die Position der rückseitigen Handy-Kamera entspricht in etwa der beim iPhone 7 Plus. Nur sind die Positionen des LED-Blitzes und der Dual-Kamera vertauscht. Allerdings sitzt beispiels­weise der Finger­abdruck­scanner beim Xiaomi Mi 5X mittig im oberen Drittel des Modells, also in etwa genau dort, wo das Apple-Logo beim iPhone prangt. Apple hat wiederum den Finger­abdruck­scanner auf der Vorderseite direkt in den Home-Button integriert.



Xiaomi Mi X5 zeigt sich auf ersten Fotos Xiaomi Mi X5 zeigt sich auf ersten Fotos

Günstiges Dual-Kamera-Smartphone

Eine Besonderheit am Xiaomi Mi 5X ist die bereits erwähnte Dual-Kamera auf der Rückseite. Die zwei Sensoren sollen jeweils mit bis zu 12 Megapixel auflösen. Für Selfie-Fans wird wohl eine 16-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite zur Verfügung stehen. Außerdem soll im Xiaomi Mi X5 ein Qualcomm Snapdragon 625 arbeiten, der von 4 GB RAM unterstützt wird.



Dual-Kamera auf der Rückseite des Xiaomi Mi 5X Dual-Kamera auf der Rückseite des Xiaomi Mi 5X

Weitere Eckdaten zum Xiaomi Mi 5X gibt es bisher nicht. Zudem soll das Modell sehr günstig erhältlich sein, ein bereits gesichteter Werbebanner verrät, dass es 2000 Yuan (umgerechnet 255 Euro) sein werden. Eventuell wird das Xiaomi Mi 5X zu den ersten Modellen des chinesischen Her­stellers gehören, das den Weg in den euro­päischen Markt findet. Xiaomi hatte erst kürzlich angekündigt , dass seine Smartphones nach Europa kommen.