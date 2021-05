Xiaomi Mi 11 Ultra: Kamera-Gigant kommt nach Deutschland

Xiaomi Deutsch­land hatte unmit­telbar nach der offi­ziellen Vorstel­lung das Flagg­schiff Mi 11 Ultra auch für den Markt hier­zulande ange­kün­digt. Prognos­tiziert wurde das zweite Quartal, jetzt wird es konkret: Ab der kommenden Woche (20. Mai) steht das Xiaomi Mi 11 Ultra auch deut­schen Smart­phone-Fans zum Kauf bereit.

Eben­falls hier­zulande erhält­lich werden die im März präsen­tierten Modelle Note 10 5G und Note 10S der Xiaomi-Marke Redmi sein. Mit dem Mi 11i wird es einen weiteren Ableger der Mi-11-Reihe mit Snap­dragon 888 geben. TV-Fans können einen Blick auf die vier neuen Gerät­schaften der Mi-TV-P1-Reihe werfen.

Xiaomi Mi 11 Ultra: Das kostet es

Xiaomi Mi 11 Ultra mit Blick auf den Kamera-Block

Bild: Xiaomi Die Kamera des Mi 11 Ultra nimmt im wahrsten Sinne des Wortes einen großen Raum ein. Das Modul benö­tigt viel Platz auf der Gehäu­serück­seite. Ein Grund dafür ist das im Setup unter­gebrachte 1,1-Zoll-AMOLED, das zur Anzeige von Benach­rich­tigungen und der Vorschau für Selfies verwendet werden kann. Darüber hinaus kann die Always-on-Funk­tion beispiels­weise zur Darstel­lung der Uhrzeit dienen.

Nicht nur optisch macht die Kamera etwas her, auch die Spezi­fika­tionen lesen sich viel­ver­spre­chend. Xiaomi verbaut eine 50-Mega­pixel-Weit­win­kel­kamera (Blende: f/1,95) mit opti­scher Bild­sta­bili­sie­rung sowie eine Ultra­weit­win­kel­kamera (Blende: f/2.2) und eine Tele­foto­kamera (Blende: f/4.1) jeweils mit 48 Mega­pixel Auflö­sung. Zoom­stufen werden bis zu 120-fach geboten.

Leitungs­bringer ist der Snap­dragon 888 von Qual­comm, gefolgt von 12 GB Arbeits­spei­cher (LPDDR5) und 256 GB interner Spei­cher­kapa­zität (UFS 3.1). Der interne Spei­cher kann nicht erwei­tert werden, im Slot ist Platz für zwei Nano-SIM-Karten (jeweils entweder 5G- oder 4G-kompa­tibel).

Ener­gie­lie­ferant ist ein Akku mit 5000 mAh Kapa­zität, der schnelles und kabel­loses Laden jeweils mit 67 W unter­stützt. Kompa­tible Gadgets können mittels Reverse Char­ging an der Gehäu­serück­seite mit 10 W nach­tanken.

Ab dem 20. Mai wird das Mi 11 Ultra über den Online-Shop Xiaomi sowie bei den Provi­dern Deut­sche Telekom, Voda­fone und o2 zum Preis von 1199 Euro verfügbar sein. Xiaomi Mi 11i

Bild: Xiaomi Ab morgen schon wird das Xiaomi Mi 11i im Xiaomi-Online­shop und über Amazon erhält­lich sein. Mit 649,90 Euro ist das Modell deut­lich güns­tiger als das Mi 11 Ultra, an verschie­denen Stellen aber auch abge­speckter, beispiels­weise bei der Spei­cher­kon­figu­ration (8 GB/128 GB), der Akku­größe (4520 mAh) und den Schnell­lade­fea­tures (33 W kabel­gebun­denes Laden).

Auf den Snap­dragon 888 von Qual­comm wird beim Xiaomi Mi 11i nicht verzichtet, die Kamera-Ausstat­tung unter­scheidet sich aber gänz­lich von der des Ultras. Xiaomi geht beim Mi 11i den Weg des regu­lären Mi 11 und spen­diert einen 108-Mega­pixel-Sensor für poten­ziell höhere Auflö­sungen in Aufnahmen.

Das Display des Mi 11i misst in der Diago­nale 6,67 Zoll und ist in der Lage, bis zu 120 Hz höhere Bild­wie­der­hol­raten darzu­stellen.

Redmi Note 10 5G und Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G von vorne (l.) und Redmi Note 10S von hinten

Fotos: Xiaomi, Montage: teltarif.de Redmi Note 10 5G und Redmi Note 10S zogen Anfang März im Rahmen eines globalen Events die Blicke auf sich. Nun starten die beiden Mittel­klässler ab heute auch hier­zulande. Das Redmi Note 10 5G möchte als Allrounder durch­starten, unter­stützt den 5G-Mobil­funk­stan­dard, Bild­wie­der­hol­raten bis zu 90 Hz, eine Triple-Kamera mit 48-Mega­pixel-Sensor und bietet einen großen Akku mit 5000 mAh, der mit 18 W schnell wieder aufge­laden werden kann. Mit 64 GB Spei­cher­kapa­zität kostet es 229,90 Euro, wer 20 Euro mehr entbehren kann, erhält die 128-GB-Version zum Preis von 249,90 Euro. Vertriebs­kanäle sind der Xiaomi-Online­shop sowie "offi­zielle Partner und "Mobil­funk­pro­vider".

Das Redmi Note 10S muss ohne 5G auskommen, hat in anderen Diszi­plinen aber eine eben­falls ordent­liche Ausstat­tung zu bieten, wie eine 64-Mega­pixel-Quad­kamera und 5000-mAh-Akku mit 33 W schnellem Laden. Preis­lich startet das Redmi Note 10S mit 64 GB Spei­cher bei 249,90 Euro. Eine Vari­ante mit doppelter Kapa­zität (128 GB) kostet 279,90 Euro.

Mi TV Pi: Smarte Fern­seher mit Android TV

Mi TV P1 in 55 Zoll

Bild: Xiaomi Ab Ende Mai sollen neue smarte TV-Geräte von Xiaomi in den Handel kommen. Die Modelle der Reihe "Mi TV Pi" werden in vier Größen von 32 Zoll bis 55 Zoll ange­boten. Die Größen in 43, 50, und 55 Zoll bieten 4K-Auflö­sung und Dolby-Vision-Support, 50 und 55 Zoll haben zudem HDR10+ an Bord.

Betriebs­system ist Android TV, vorin­stal­liert sind Strea­ming-Apps wie Netflix, Amazon Prime Video und YouTube sowie für die Sprach­steue­rung der inte­grierte Google Assistant. Die größeren Vari­anten (43, 50 und 55 Zoll) verfügen zudem über ein Mikrofon, sodass die Steue­rung des Fern­sehers auch über die Sprach­ein­gabe frei­händig möglich ist. Beim klei­neren Modell ist das nur über den entspre­chenden Google-Assistant-Button auf der Fern­bedie­nung möglich. Für Netflix und Amazon Prime Video bietet die Fern­bedie­nung eben­falls eigene Knöpfe.

Vertrieben werden die smarten Xiaomi-Fern­seher über den Xiaomi Online-Shop (Mi Store), Amazon, MediaMarkt, Saturn und Otto. Die Preise beginnen bei 299 Euro (32 Zoll) bis zu 499 Euro (43 Zoll) und 599 Euro (50 Zoll) bezie­hungs­weise 699 Euro (55 Zoll).

Das Xiaomi Mi 11 Ultra ist mit rund 1200 Euro kein Schnäpp­chen. Die Erfah­rung hat gezeigt, dass Smart­phone-Preise schnell fallen können. In einem Ratgeber lesen Sie Prognosen zum Preis­ver­fall wich­tiger Modelle wie Samsung Galaxy S21 und iPhone 12.