Mi 11 im Test: Zieht Xiaomi mit Samsung & Co. gleich?

Das Xiaomi Mi 11 ist das erste offi­ziell vorge­stellte Smart­phone mit Qual­comms aktu­ellem Snap­dragon 888. Von einem Handy mit top aktu­ellem SoC wird einiges erwartet. Der Leis­tungs­bringer ist aber nicht die einzige Kompo­nente, auf die es ankommt. Entschei­dend ist das Gesamt­paket, das Zusam­men­spiel aus allem, was in einem Smart­phone steckt.

Wir hatten die Chance, das Xiaomi Mi 11 zu testen. Im nach­fol­genden Bericht erfahren Sie, was das rund 900 Euro teure (Test-)Gerät kann - und was nicht.

Design und Display

Das Display ist 6,81 Zoll groß

Bild: teltarif.de Xiaomi macht beim Design des Mi 11 nichts falsch, sondern bedient sich an altbe­währter Optik: Abge­run­dete Display­seiten (Curved Design), schmale Display­ränder und ein unauf­dring­liches Punch-Hole-Design für die Front­kamera. Das ist nicht zwar nicht mehr inno­vativ, aber auch nicht schlecht, eben zeit­gemäß. Der Mi-11-Nutzer bekommt so viel Display­fläche ohne störende Balken. Je nach App wird das Punch Hole ins Bild inte­griert. Wird das Design nicht unter­stützt, hört die Anzeige unter­halb des Lochs auf, was aber auch nicht weiter tragisch ist.

Das Phablet ist als 6,81 Zoll AMOLED konzi­piert. Für die Größe ist das Xiaomi Mi 11 dennoch nicht schwer. Die 196 Gramm verteilen sich gut auf die Größe, weshalb das Smart­phone komfor­tabel in der Hand liegt, was sich auch in gut zu errei­chenden Funk­tions­tasten wie Laut­stär­kewippe und Power­button wider­spie­gelt. Die Rück­seite ist zwar glatt, dafür erscheint sie aber leicht mattiert, weshalb sich die Abbil­dung von Finger­abdrü­cken zumin­dest auf dem Cover der Farb­vari­ante "Horizon Blue" zurück­hält. Die Blickwinkelstabilität des Displays

Bild: teltarif.de Eine Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz kann optional im Einstel­lungs­menü akti­viert werden. Damit ist eine flüs­sigere Darstel­lung je nach Anwen­dung gewähr­leistet. Im Vergleich zu den eben­falls einstell­baren 60 Hz ist der Unter­schied deut­lich sichtbar. Im 120-Hz-Modus wird auch eine Auflö­sung von bis zu WQHD+ unter­stützt. In der Praxis geht die Hellig­keits­regu­lie­rung bei mäßigem Licht­ein­fall in Ordnung, was den von uns ermit­telten Wert von 505 cd/m² auf dem Papier bestä­tigt. Hier schafft die Galaxy-S21-Ultra-Konkur­renz deut­lich mehr, wie unsere Besten­liste der Smart­phones mit den hellsten Displays 2021 beweist.

Perfor­mance und Spei­cher

Das Xiaomi Mi 11 war das erste Smart­phone, das offi­ziell mit dem neuesten Snap­dragon 888 5G vorge­stellt wurde. Die Qual­comm-Chips sind hinläng­lich dafür bekannt, Spit­zen­leis­tungen in Smart­phones zu liefern. Wurde der Snap­dragon 888 zunächst als Nach­folger des SD 865 gehan­delt, gibt es mit dem SD 870 einen Brücken­schläger zwischen altem und neuem Modell. Letzt­lich ist der SD 870 eine aufge­bohrte Vari­ante des SD 865 für "güns­tigere Flagg­schiffe" und der SD 888 für kommende High-End-Modelle 2021 gedacht. Das Xiaomi Mi 11 wiegt unter 200 Gramm

Bild: teltarif.de Der Snap­dragon 888 sorgt im Mi 11 für eine Spit­zen­per­for­mance. Wir haben im Test verschie­dene Anwen­dungen von Multi­tas­king bis Gaming auspro­biert. An dieser Stelle gibt es nichts auszu­setzen. Auch auf dem Papier bril­liert das Xiaomi Mi 11 und kann sich an die Spitze der von uns aktuell getes­teten Smart­phone-Modelle setzen. Der von uns ermit­telte AnTuTu-Gesamt­score von 700.103 ist genauso sagen­haft wie der Wert 336 in unserem eigenen Browser-Bench­mark-Test. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S21 Ultra mit Exynos-CPU erreichte in unserem Test 622.055 (AnTuTu-Gesamt­score) und 214 (Browser-Bench­mark), das iPhone 12 Pro Max mit A14-Bionic-Prozessor 574.673 (AnTuTu-Gesamt­score) und 156 (Browser-Bench­mark) und das OnePlus 8T mit Snap­dragon 865 Werte von 582.511 (AnTuTu-Gesamt­score) und 298 (Browser-Bench­mark).

Das Xiaomi Mi 11 wird in zwei Spei­cher­kom­bina­tionen ange­boten. Die Vari­ante mit 8 GB/128 GB kostet rund 800 Euro. Für einen Aufpreis von 100 Euro gibt es doppelten internen Spei­cher, also 256 GB. Die Wahl sollte vor dem Kauf ausge­tüf­telt werden, weil sich der interne Spei­cher nicht mit einem physi­schen Spei­cher­medium wie einer MicroSD-Karte erwei­tern lässt.

