Schnäppchen-Check: Xiaomi Mi 11 Lite bei Otto im Angebot

Otto hat das Mittel­klasse-Smart­phone Xiaomi Mi 11 Lite für 239,90 Euro im Angebot. Zuvor wurden 299,90 Euro verlangt. Die Aktion gilt nur bis kommenden Dienstag. Das Mobil­gerät punktet mit seinem 6,55 Zoll messenden AMOLED-Display, das Bild­inhalte mit 90 Hz aktua­lisiert. Eine Triple-Kamera ist eben­falls an Bord, inklu­sive eines Makro-Objek­tivs, das ausnahms­weise brauchbar umge­setzt wurde. Durch das SoC Snap­dragon 732G geht die Arbeits­geschwin­dig­keit in Ordnung. Ob sich der Otto-Deal tatsäch­lich lohnt, haben wir anhand eines Preis­ver­gleichs erör­tert.

Xiaomi Mi 11 Lite bei Otto im Angebot

Das Xiaomi Mi 11 Lite in voller Pracht

Xiaomi / Otto

Xiaomi Mi 11 Lite Datenblatt

Das Mi 11 Lite kam im Früh­ling 2021 auf den Markt und bietet so manche Features, die es von Modellen der Wett­bewerber abheben. Auf diese gehen wir im unteren Abschnitt ein, zunächst widmen wir uns der aktu­ellen Aktion des Katalog-Urge­steins Otto. Auf dessen Inter­net­seite wird das Xiaomi Mi 11 Lite in der Farbe Schwarz für 239,90 Euro offe­riert. Die Versand­kosten fallen mit 2,95 Euro human aus. Insge­samt werden also 242,85 Euro fällig. Bemüht man den Preis­ver­gleich, erscheinen Media Markt und Saturn als nächst güns­tigste Shops mit jeweils 259 Euro (versand­kos­ten­frei).

Danach wird es merk­lich teurer, denn bei Händ­lern wie Kauf­land und Amazon schlägt das Mi 11 Lite mit über 290 Euro zu Buche. Im Prinzip hat Otto also das güns­tigste Angebot für das Xiaomi-Smart­phone – es gibt aller­dings einen Haken. Bei genauerer Betrach­tung des Daten­blatts fällt auf, dass Otto die 64-GB-Vari­ante veräu­ßert. Media Markt und Saturn haben für etwa 16 Euro mehr die 128-GB-Vari­ante im Sorti­ment. Da es einen microSD-Karten­schacht zur Spei­cher­erwei­terung gibt, ist dieser Umstand nicht allzu tragisch. Sie müssen entscheiden, ob Ihnen die kleine Ersparnis oder der doppelte Spei­cher wich­tiger ist.

Was macht das Xiaomi Mi 11 Lite so beson­ders?

Das Display ist mit Gorilla Glass 5 geschützt und es gibt einen Staub- und Spritz­was­ser­schutz nach IP53. Beide Merk­male sind in dieser Preis­klasse nicht selbst­ver­ständ­lich. Anstatt eine dritte hintere Kamera nur zu instal­lieren, damit das Daten­blatt besser aussieht, wirkt die Makro-Knipse des Mi 11 Lite durch­dacht. Während viele Konkur­renz­modelle eine unbrauch­bare 2-Mega­pixel-Makro-Kamera ohne Auto­fokus besitzen, hat dieses Exem­plar 5 Mega­pixel mit Auto­fokus. Ferner gibt es Weit­winkel (64 MP) und Ultra­weit­winkel (8 MP).

