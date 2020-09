Xiaomi Mi 10T (Pro): 144 Hz und 5G sind jetzt Standard

Xiaomi hat das heutige Berg­fest zum Anlass genommen und die neue Mi-10T-Serie in einem Live-Stream vorge­stellt. Zuvor gestreute Gerüchte zu Mi 10T und Mi 10T Pro machten ziem­lich neugierig auf die Geräte: Zum "High-End zum vergleichs­weise güns­tigen Preis"-Kuchen versu­chen mitt­ler­weile viele Hersteller ein Stück beizu­tragen. Irgend­etwas muss man also anders machen als andere - noch mehr Ausstat­tung, viel­leicht ein Merkmal, was gar kein anderes Smart­phone-Modell bietet.

Ein Smart­phone-Hersteller, der 2020 Aufmerk­sam­keit erregen will, kann das mit höheren Bild­wie­der­hol­raten der verbauten Displays tun. 120 Hz lösen vermehrt die 90-Hz-Raten aus dem vergan­genen Jahr ab. Mehr gibt es bei Handys, die sich mit beson­deren Features der Gaming-Sparte zuordnen lassen. Ein Vertreter ist das Asus Rog Phone 3, das so unter anderem eine Bild­wie­der­hol­rate von bis zu 144 Hz bietet.

Genau das macht Xiaomi nun beim Mi 10T (Pro) der neuen Serie zum Verkaufs­argu­ment. Was das Mi 10T Pro und auch Mi 10T sowie das Mi 10T Lite zu bieten haben, lesen Sie in der nach­fol­genden Vorstel­lungs­news.

Mi 10T (Pro): Xiaomis preis­bewusste Ober­klasse

Xiaomi Mi 10T Pro

Bild: Xiaomi Rund 650 Euro für das Modell mit der höchsten Ausstat­tung sind eine Stange Geld - keine Frage, nur gibt es Geräte anderer Hersteller, die mehr als das Doppelte kosten, oder - wie im Falle des Samsung Galaxy Z Fold 2 5G - fast das Drei­fache. Smart­phone-Preise sind eine eigene Welt, mit der Zeit neigt man dazu, horrende Summen als völlig normal zu bezeichnen. Bleibt also die Möglich­keit, das zu begut­achten, was man für den jewei­ligen Preis bekommt. Und im Falle der neuen Mi-10T-Serie des chine­sischen Smart­phone-Herstel­lers ist das im Vergleich mit anderen Premium-Modellen auch ziem­lich viel. Das 6,67-Zoll-Display des Xiaomi Mi 10T Pro

Bild: Xiaomi Mi 10T und Mi 10T Pro ähneln sich in vielerlei Hinsicht. So verfügen beide über den schnellen Prozessor Snap­dragon 865 aus dem Hause Qual­comm, der auch für 5G-Unter­stüt­zung sorgt, ein 6,67-Zoll großes Display mit (je nach Inhalt bis zu) 144-Hz-Bild­wie­der­hol­rate und einen 5000 mAh fassenden Akku, der sich mit 33 Watt schnell wieder befüllen lässt. Das passende Netz­teil ist jeweils im Liefer­umfang enthalten.

Für die 20-Mega­pixel-Front­kamera (Blende: f/2.2) ist ein kleines Loch ins Display gestanzt worden. Während die 20-Mega­pixel-Selfie­knipse (Blende: f/2.2) noch gleich ist, ergeben sich aber Unter­schiede bei der Haupt­kamera. Das Mi 10T Pro betreibt hier mit einer 108-Mega­pixel-Kamera (Blende: f/1,69) Selbst­wer­bung. Die Kamera des Mi 10T verfügt hier "nur" über eine 64-Mega­pixel-Haupt­kamera (Blende: f/1.89). 13-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera (Aufnah­mera­dius: 123 Grad, Blende: f/2.4) und 5-Mega­pixel-Makro­kamera (Blende: f/2.4) sind in beiden Triple-Systemen iden­tisch.

Beide Smart­phones unter­stützen den 5G-Mobil­funk­stan­dard. Im Karten­slot ist Platz für zwei Nano-SIM-Karten (Slot 1: 5G oder 4G, Slot 2: 4G). Raum für eine Spei­cher­erwei­terung mittels Micro-SD-Karte bietet der Schacht nicht. Der Finger­abdruck­sensor ist im Power-Button inte­griert. Die 108-Megapixel-Kamera des Xiaomi Mi 10T Pro

Bild: Xiaomi Mi 10T und Mi 10T Pro wird es in verschie­denen Ausfüh­rungen und Farb­vari­anten geben. Das Xiaomi Mi 10T wird in den Farben "Cosmic Black" und "Lunar Silver" mit 6 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB internem Spei­cher zum Preis von 499,90 Euro erhält­lich sein. Das Xiaomi Mi 10T Pro ist in zwei Vari­anten vertreten: Mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB internem Spei­cher kostet es in den Farben "Cosmic Black", "Lunar Silver" oder "Aurora Blue" jeweils 599,90 Euro, mit doppeltem internen Spei­cher sind es 649,90 Euro.

Für Mi 10T und Mi 10T Pro wird es eine Vorbe­steller-Aktion geben. Käufer erhalten zum jewei­ligen Modell einen eben­falls neu von Xiaomi vorge­stellten Mi Vacuum Cleaner Mini im Wert von 49,99 Euro ohne Aufpreis dazu. Offi­zieller Verkaufs­start ist der 23. Oktober, die Vorbe­steller-Aktion startet ab sofort und läuft bis zum 22. August.

Mi 10T Lite: Premium-Feeling für unter 300 Euro

Wer es etwas güns­tiger mag, bekommt mit dem neu vorge­stellten Mi 10T Lite ein aussa­gekräf­tiges Gesamt­paket. Zu einer attrak­tiven Preis­gestal­tung von unter 300 Euro für das kleinste Modell erhalten Käufer eben­falls ein 6,67 Zoll großes Display, hier mit einer höheren Bild­wie­der­hol­rate von 120 Hz. Das Xiaomi Mi 10T Lite arbeitet als erstes Smart­phone-Modell mit dem Snap­dragon 750G und unter­stützt damit auch den 5G-Mobil­funk­stan­dard.

Der Akku ist mit 4820 mAh ähnlich groß wie der seiner beiden Brüder und unter­stützt auch das 33-Watt-Schnell­lade­system. Auch beim güns­tigeren Modell ist der entspre­chende Adapter im Liefer­umfang enthalten.

Statt in der linken oberen Ecke wie beim Mi 10T (Pro) ist die 16-Mega­pixel-Selfie­kamera (Blende: f/2.45) beim Mi 10T Lite mittig plat­ziert, was dem grund­sätz­lich dezenten Selfie­kamera-Design aber nicht schadet. Xiaomi Mi 10T Lite

Bild: Xiaomi Im Xiaomi Mi 10T Lite ist die gleiche 64-Mega­pixel-Haupt­kamera (Blende: f/1.89) verbaut wie im Mi 10T. Die rest­lichen Specs der Quad­kamera des Lite-Modells vari­ieren jedoch. Smart­phone-Foto­grafen wird neben dem 64-Mega­pixel-Modul eine 8-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera (Aufnah­mera­dius: 120 Grad, Blende: f/2.2), eine 2-Mega­pixel-Makro­kamera (Blende: f/2.4) sowie ein 2-Mega­pixel-Tiefen­sensor (Blende: f/2.4) geboten.

Das Mi 10T Lite ist Dual-SIM-fähig (Slot 1: 5G oder 4G, Slot 2: 4G), erlaubt aber statt einer zusätz­lichen Nano-SIM-Karte das Einlegen einer Micro-SD-Karte in den zweiten Slot. Im Gegen­satz zu den anderen beiden Mi-10T-Kollegen unter­stützt das Lite-Modell nicht den schnel­leren WLAN-ax-Stan­dard, verfügt aber über einen 3,5-mm-Klin­ken­anschluss.

Verkaufs­start ist auch beim Mi 10T Lite der 23. Oktober. Das Xiaomi-Mittel­klasse-Modell kann ab heute entweder mit der Spei­cher­kom­bina­tion 6 GB/64 GB oder 6 GB/128 GB zum Preis von 279,90 Euro bezie­hungs­weise 349,90 Euro in den Wahl­farben "Pearl Gray", "Atlantic Blue" oder "Rose Gold Beach" vorbe­stellt werden.

Details zu den weiteren Neuvor­stel­lungen wie der smarten Uhr Mi Watch lesen Sie in einer sepa­raten News.