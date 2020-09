Xiaomi Mi 10T: Serie wird nächste Woche vorgestellt

Xiaomis Mi-10T-Serie steht in den Start­löchern. Das offi­zielle Datum für den "Global Launch" wird der 30. September sein.

Xiaomi hat ein offi­zielles Launch-Datum für die Mi-10T-Serie bekannt­gegeben. Heute in einer Woche, am kommenden Mitt­woch um 14 Uhr, werden neue Smart­phones in einem Live­stream präsen­tiert werden. Bis auf den Hashtag "#ErlebeDeineKreativität" geht nicht viel­mehr aus der Ankün­digung zum Event hervor.

Die Warte­zeit kann aber problemlos mit aktu­ellen - und vor allem inter­essanten - Gerüchten über­brückt werden.

Xiaomi Mi-10T-Serie: Das könnte uns erwarten

Xiaomi tobt sich gerne im Mittel­klasse-Sektor aus und beschert dem Markt vergleichs­weise güns­tige Modelle mit guter Ausstat­tung, nicht nur auf dem Papier, sondern auch in live, wie wir bereits in Test­berichten zu verschie­denen Modellen fest­gestellt haben. Der Hersteller aus China scheut aber auch keine Ausflüge in die Ober­klasse, wie 1000-Euro-Modelle wie das Mi 10 Pro zeigen.

Aktu­ellen Gerüchten zufolge soll ein mögli­ches Xiaomi Mi 10T Pro voll­gestopft mit High-End, die UVP jedoch so attraktiv sein, dass man die Preis­drü­ckung so gar nicht glauben mag. Die Rede ist von einem Display mit 144 Hz Bild­wie­der­hol­rate, 108-Mega­pixel-Kamera, Snap­dragon 865 und 5000 mAh Akku. Rund 700 Euro soll das Paket mit den äußerst stabil erschei­nenden Eckpfei­lern kosten, immer noch eine Stange Geld, im Vergleich zu so manch anderen Konkur­renten aber mehr als einen zweiten Blick wert.

