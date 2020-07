Schnäppchen-Check: Xiaomi Mi 10 Pro bei Saturn günstiger

Das Xiaomi Mi 10 Pro ist ein 5G-Flagg­schiff-Modell, das im Februar vorge­stellt wurde. Elek­tro­händler Saturn bietet es derzeit güns­tiger an. Wir machen den Check, ob sich das Angebot lohnt.

Bild: Xiaomi Das Xiaomi Mi 10 Pro wurde zusammen mit dem regu­lären Modell ohne "Pro" in der Modell­be­zeich­nung Mitte Februar vorge­stellt. Für den deut­schen Markt wurde es Ende März vorge­stellt. Während sich der chine­si­sche Hersteller sonst gerne im Mittel­klasse-Bereich mit Premium-Ausstat­tung austobt, gibt es beim Mi 10 Pro auch einen Premium-Preis.

Der Elek­tro­händler Saturn bietet das Smart­phone nun güns­tiger an. Wir machen den Prei­s­check und sagen, ob sich das Angebot lohnt.

Bild: Xiaomi Neben der Unter­stüt­zung des 5G-Mobil­funk­stan­dards bietet das Xiaomi Mi 10 Pro weitere Vorzüge, wie einen schnellen Prozessor (Qual­comm Snap­dragon 865), einen 4500-mAh-Akku, der mit bis zu 50 Watt kabel­ge­bunden und mit 30 Watt drahtlos wieder aufge­laden werden kann, sowie eine Quad­ka­mera mit hoher Auflö­sung und einem 10-fach Hybrid­zoom und einem 50-fach-Digi­tal­zoom.

Die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung für das Paket mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB internem Spei­cher entweder in "Alpin White" oder "Solstice Grey" beträgt 999 Euro. Saturn bietet das Xiaomi Mi 10 Pro in der grauen Farb­va­ri­ante nun zum Preis von 774,96 Euro an - eine satte Ersparnis von 224,04 Euro gegen­über dem Preis zum Markt­start. Der alte Saturn-Preis war aber bereits eben­falls redu­ziert und ist mit 876,34 Euro ange­geben.

Der Preis­ver­gleich zeigt, dass es sich beim Saturn-Angebot um den aktuell güns­tigsten Preis handelt (Market­place-Ange­bote nicht berück­sich­tigt). Beim Händ­ler­kol­legen MediaMarkt ist das Xiaomi Mi 10 Pro in Solstice Grey eben­falls zu dem redu­zierten Preis erhält­lich.

Das Saturn-Angebot gilt aller­dings nur für die graue Farb­va­ri­ante, das Modell in "Alpine White" ist derzeit nur zum letzten Preis von 876,34 Euro erhält­lich. MediaMarkt bietet aber auch das weiße Modell zum Preis von 774,96 Euro an, wobei es sich entspre­chend eben­falls um das derzeit güns­tigste Angebot handelt, wenn die Ange­bote anderer Händler zum Preis­ver­gleich heran­ge­zogen werden.

Gestern hat übri­gens der erste Xiaomi Mi Store in Deutsch­land eröffnet.

Ein Mittel­klasse-Modell, das eben­falls den 5G-Mobil­funk­stan­dard unter­stützt, ist das Moto­rola Moto G 5G Plus. Details zu dem Smart­phone lesen Sie im ausführ­li­chen Test­be­richt.

