Preischeck: Xiaomi Mi 10 Pro über 300 Euro günstiger

Sowohl MediaMarkt als auch Saturn bieten derzeit das Xiaomi Mi 10 Pro über 300 Euro güns­tiger an. Klingt verlo­ckend. Wir machen den Prei­scheck, ob es sich wirk­lich um das güns­tigste Angebot handelt.

Das Mi 10 Pro von Xiaomi

Bild: teltarif.de MediaMarkt bietet derzeit das Xiaomi Mi 10 Pro vergüns­tigt an. Statt der ursprüng­li­chen unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung von rund 1000 Euro für das Modell in den Farben "Solstice Grey" oder "Alpine White" jeweils mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interner Spei­cher­ka­pa­zität verlangt der Elek­tro­händler nun deut­lich weniger. Vor knapp einem Monat boten MediaMarkt und Saturn das Mi 10 Pro bereits vergüns­tigt an.

Ob sich das neue Angebot lohnt, lesen Sie im Schnäpp­chen-Check.

Xiaomi Mi 10 Pro bei MediaMarkt: Lohnt sich das Angebot?

Das Mi 10 Pro von Xiaomi

Bild: teltarif.de Der alte, "durch­ge­stri­chene" MediaMarkt-Preis liegt bereits bei 899 Euro (Solstice Grey) bezie­hungs­weise 974,40 Euro (Alpine White). Beide Farb­va­ri­anten kosten nun jeweils 696,97 Euro - eine Ersparnis von über 300 Euro gegen­über der unver­bind­li­chen Preis­emp­feh­lung.

Dem Klein­ge­druckten ist zu entnehmen, dass das Angebot noch bis heute, 23.59 Uhr, gültig ist. Und der Preis­ver­gleich zeigt, dass es sich lohnt. Das MediaMarkt-Angebot gehört zu den derzeit güns­tigsten.

Beim Händler-Kollegen Saturn gibt es Xiaomi Mi 10 Pro in beiden Farb­va­ri­anten eben­falls zu dem redu­zierten Preis. Bei Saturn ist nicht explizit ein Ablauf­datum der Aktion ange­geben. Es bleibt daher abzu­warten, ob das Saturn-Angebot auch nach Auslaufen der MediaMarkt-Aktion noch gültig ist.

Bei beiden Händ­lern ist die graue Farbe aller­dings schon vergriffen. Wer sich für das Smart­phone mit 5G-Unter­stüt­zung und schnellem Snap­dragon-865-Prozessor sowie einem Akku mit kabel­ge­bun­dener 50-Watt-Schnell­la­de­funk­tion und einer Kamera mit bis zu 50-fach-Digi­tal­zoom inter­es­siert, bekommt sowohl bei MediaMarkt als auch bei Saturn das Modell derzeit zu dem redu­zierten Ange­bots­preis nur in "Alpine White". Die Liefe­rung ist mit 5. bis 7. September ange­geben. Das weiße Modell kann auch nach (Online-)Bestel­lung ab dem 8. September in einer Filiale von MediaMarkt oder Saturn abge­holt werden.

Was die Kamera des Mi 10 Pro leistet, lesen Sie im entspre­chenden Test­be­richt.