Mi 10 (Pro) und Lite: Xiaomi zeigt drei neue 5G-Smartphones

Xiaomi hatte bereits am Montag einen Live-Stream abge­halten und unter anderem das Redmi Note 9S für die Märkte Malaysia, Singapur und Thai­land vorge­stellt.

Nun hat es eine weitere Produkt­vorstel­lung gegeben, die der chine­sische Smart­phone-Hersteller über den YouTube-Kanal "Xiaomi Deutsch­land" über­tragen hat. Die Rede des Presen­ters Shou Zi Chew, Presi­dent of Inter­national Xiaomi, wurde simultan über­setzt und auf einen globalen Produkt-Launch verwiesen.

Insge­samt hat Xiaomi mit dem Mi 10, Mi 10 Pro und Mi 10 Lite drei Smart­phones vorge­stellt, die den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G unter­stützen.

Xiaomi Mi 10(Pro) 5G



Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10

Das Xiaomi Mi 10(Pro) 5G verfügt über ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Panel (vorne wie hinten Gorilla Glass 5), das in der Lage ist, eine höhere Bild­wieder­holrate von 90 Hz darzu­stellen. Die 20-Mega­pixel-Front­kamera ist als Punch-Hole in das Display inte­griert - ein beliebtes Design-Feature, das mitt­lerweile von vielen Smart­phone-Herstel­lern verwendet wird. Beide Modelle verfügen über einen Finger­abdruck­sensor unter dem Display.



Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Pro



Die Quad-Kameras des Mi 10 und Mi 10 Pro Die Quad-Kameras des Mi 10 und Mi 10 Pro

Für Dampf - und damit für die Verwen­dung des 5G-Stan­dards - sorgt Qual­comms Snap­dragon 865. Damit macht Xiaomi das richtig, was beim Mi Note 10 , das im November vergan­genen Jahres vorge­stellt wurde, nämlich die Verwen­dung eines aktu­ellen Ober­klasse-Chips und nicht obere Mittel­klasse, kriti­siert wurde. Der Arbeits­spei­cher beträgt 8 GB und die interne Spei­cher­kapa­zität liegt bei 256 GB. Das Mi 10 wird es zusätz­lich auch in einer Version mit 128 GB geben.Die Unter­schiede zwischen dem Mi 10 und dem Mi 10 Pro liegen im Detail. So hat das Pro-Modell eine Akku­kapa­zität von 4500 mAh vorzu­weisen. Der Strom­spei­cher unter­stützt kabel­gebun­denes schnelles Laden mit einer Ausgangs­leis­tung von maximal 50 Watt, schnelles Laden mit 30 Watt ist drahtlos möglich. Im Liefer­umfang ist ein passendes Lade­gerät enthalten, das bis 65 Watt unter­stützt. Das Mi 10 hat mit 4780 mAh zwar einen nicht signi­fikant größeren Akku, schnelles Laden ist aber nur mit 30 Watt kabel­gebunden bezie­hungs­weise drahtlos möglich. Ein passendes Lade­gerät, das 30 Watt schnelles Laden unter­stützt, liegt wie auch beim Pro-Modell im Liefer­umfang bei. Die Modelle unter­stützen auch das kabel­lose Aufladen von Gadgets an der Gehäu­serück­seite.Weitere Unter­schiede finden sich in der tech­nischen Ausstat­tung der Haupt­kamera der beiden Mi-10-Modelle. Sie verfügen zwar beide über eine Quad­kamera, die mit einem 108-Mega­pixel-Haupt­objektiv arbeitet. Die Unter­schiede zwischen den Kame­rasys­temen von Mi 10 und Mi 10 Pro sind aber bei den weiteren Objek­tiven zu finden. Die voll­stän­digen Specs im Vergleich sehen Sie im beigefügten Screen­shot vom Live-Stream-Event.

Auf die Kamera legt Xiaomi auch einen großen Fokus. So spielen die Video­aufnahme-Funk­tionen eine beson­dere Rolle. Verschie­dene Modi, die Aufnahmen in einer hohen 8K-Auflö­sung ermög­lichen, "Portrait-Video-Modus", "Color-Mode", mit dem beispiels­weise nur das Portrait farbig und der Hinter­grund schwarz-weiß darge­stellt werden kann, "Shot Steady" für opti­sche Bild­stabi­lisie­rung sowie ein "Pro Mode" mit erwei­terten Features zur Aufnah­meop­timie­rung.

Im Bereich der Foto­grafie liegen die Unter­schiede auch in den verschie­denen Zoom­stufen, die die beiden Geräte unter­stützen. So ist das Xiami Mi 10 Pro beispiels­weise in der Lage, Aufnahmen mit einem 10-fach-Hybrid­zoom und einen 50-fach-Digi­talzoom zu erzeugen.

Weiterhin verfügt das Mi 10 (Pro) über ein Dual-Stereo-Laupt­spre­cher­system, USB-C-Anschluss, NFC-Support und die Möglich­keit, das Gerät per Gesichts­erken­nung zu entsperren. Einen 3,5 mm Klin­kenan­schluss gibt es nicht.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G



Xiaomi Mi 10 Lite 5G Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Mit dem Mi 10 Lite hat Xiaomi ein Smart­phone vorge­stellt, das sich zwar im Mittel­klas­sebe­reich ansie­delt, aber dennoch mit 5G-Unter­stüt­zung kommt. Im Vergleich zum Mi 10 (Pro) sind die Spezi­fika­tionen abge­speckt. So gibt es zwar eine Quad-Kamera, die kommt aber "nur" mit einem 48-Mega­pixel-Haupt­sensor. Das Display ist mit 6,57 Zoll ein wenig kleiner und bietet auch keine höhere Bild­wieder­holfre­quenz. Die Front­kamera befindet sich außerdem statt als Punch-Hole an der Seite als Wasser­tropfen-Notch mittig inte­griert.

Als CPU wird mit dem Snap­dragon 765G eben­falls ein Modell von Qual­comm verwendet, das 5G-Unter­stüt­zung bietet. Die Akku­kapa­zität beträgt 4160 mAh, der Strom­spei­cher lässt sich mit 20 Watt schnell wieder aufladen.

Preise und Verfüg­barkeit

Das Mi 10 Pro wird es in den Farben "Alpin White" und "Solstice Grey" mit 8 GB/256 GB zu einem Preis von 999 Euro geben. Das Mi 10 mit 8 GB/256 GB wird in den Farben "Twilight Grey" und "Coral Green" 899 Euro kosten, die Version mit 128 GB 799 Euro. Der offi­zielle Verkaufs­start beginnt ab dem 7. April. Die Geräte lassen sich ab morgen vorbe­stellen und bis zum 6. April bekommen Vorbe­steller einen "Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20 Zoll" dazu (Käufe über mi.com/de und Saturn/MediaMarkt, Expert, Spar­handy, DeinHandy, Amazon und Otto).

Wer das Mi 10 bei o2, Voda­fone, 1&1 (zwischen dem 28. März und dem 30. März), Euro­nics und aetka (zwischen dem 28. März und dem 6. April) vorbe­stellt, erhält einen Mi LED TV 4A mit einer Diago­nale von 32 Zoll ohne Aufpreis dazu.

Der genaue Markt­start des Xiaomi Mi 10 Lite 5G ist noch nicht bekannt, genannt wurde aber der Monat Mai. Kosten soll das Gerät 349 Euro.

Huawei hat gestern unter anderem seine neue P40-Serie vorge­stellt. Was die zu bieten hat, lesen Sie in einer weiteren News.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)