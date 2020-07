Mi 10 Pro+: AnTuTu-Rekord und GPU-Tuning mit Game Turbo

Performance oder Grafikqualität? Game Turbo bietet die Wahl

Ice universe Xiaomi legt sich bei der Grafik­be­rech­nung seiner Smart­phones mächtig ins Zeug, nachdem der Konzern als erster einen GPU-Treiber ange­boten hatte, soll man den Grafik­chip beim Mi 10 Pro+ selbst konfi­gu­rieren können. Letzt­ge­nanntes High-End-Telefon stat­tete kürz­lich dem Bench­mark AnTuTu einen Besuch ab und stellte einen neuen Android-Rekord­wert auf. Mit der App Game Turbo soll Xiaomi den Usern die Möglich­keit geben, Optionen wie Anti­alia­sing, aniso­trope Filte­rung und sogar die Takt­rate der Adreno 650 zu konfi­gu­rieren. Erste Screen­shots zeigen das Tool in Aktion.

Xiaomi Mi 10 Pro+ wird modi­fi­zier­bares Grafik-Monster

Ice universe Ähnlich Huawei mit seinem P40 Pro+ bringt auch Xiaomi demnächst eine aufge­bohrte Fassung seines aktu­ellen Smart­phone-Flagg­schiffs Mi 10 Pro. Die Perfor­mance stößt dabei im Android-Sektor in neue Sphären. Mit 687 422 Punkten im Bench­mark AnTuTu (Weibo via GSMArena) über­holt das Mi 10 Pro+ den bishe­rigen Spit­zen­reiter Oppo Find X2 Pro (609 045 Punkte) deut­lich. Auch alle iPhone-11-Modelle werden geschlagen, ledig­lich das iPad Pro 3 und das iPad Pro 4 sind schneller unter­wegs. Die Zahl 120 ist beim Xiaomi Mi 10 Pro+ Trumpf, so soll es ein 120-Hz-Display und flotte 120 W beim Aufladen geben. Xiaomi Mi 10 Pro+ bei AnTuTu

Ice universe Für die brachiale CPU- und GPU-Leis­tung sorgt der Chip­satz Snap­dragon 865, den der Hersteller in einer bislang unbe­kannten Form über­taktet hat. Der gut vernetzte Smart­phone-Experte Ice universe verriet nun auf Twitter ein weiteres Schman­kerl des Mi 10 Pro+. Es gebe ein bisher einzig­ar­tiges, unver­gleich­li­ches Feature namens Game Turbo. Es handelt sich um eine Treiber-Umge­bung, die an Desktop-Pendants wie AMD Radeon Soft­ware oder Nvidia Geforce Game Ready erin­nert.

Die Möglich­keiten von Game Turbo

Einstellungen bei Game Turbo

Ice universe Auf den Screen­shots sind diverse Vorein­stel­lungen und manu­elle Optionen zu erkennen. So kann sich der User für die Vari­anten „Stan­dard“, „Ener­gie­sparen“, „Ausba­lan­ciert“, „Hohe Qualität“ oder „Benut­zer­de­fi­niert“ entscheiden. Im Falle von „Benut­zer­de­fi­niert“ lässt sich die Kanten­glät­tung (Anti­alia­sing), der Schär­fe­ein­druck entfernter Texturen (aniso­trope Filte­rung) und die gene­relle Qualität des Textur­fil­ters justieren. Bei den erwei­terten Einstel­lungen könnte auch die von Ice universe ange­spro­chenen Ände­rung der GPU-Takt­rate vorzu­finden sein. Game Turbo wurde von Xiaomi in Zusam­men­ar­beit mit Qual­comm entwi­ckelt.