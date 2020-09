10 Jahre Xiaomi: Mi 10 Lite & Note 10 Lite bei Media-Saturn

Mi 10 Lite und Mi Note 10 Lite im Angebot

Media Markt Xiaomi befindet sich aufgrund seines zehn­jäh­rigen Bestehens in Feier­laune, was sich unter anderem durch attrak­tive Rabatte bei den haus­eigenen Smart­phones äußert. Derzeit erhält man beim Kauf eines Mi 10 Lite oder Mi Note 10 Lite doppelt so viel internen Spei­cher­platz (128 GB) ohne Aufpreis. Für die etwa bei Media Markt und Saturn veran­schlagte Summe von jeweils 283,50 Euro gibt es häufig nur die 64-GB-Fassung. Wir haben den Preis­check voll­zogen und geben eine Über­sicht der aktu­ellen Markt­situa­tion von Xiaomi Mi 10 Lite und Mi Note 10 Lite.

Xiaomi Mi (Note) 10 Lite derzeit beson­ders günstig

Media Markt Wer die Wahl hat, hat die Qual. Die Mittel­klasse-Handys Mi 10 Lite und Mi Note 10 Lite erschienen im Mai und haben jeweils andere Stärken und Schwä­chen. Das High­light des Mi 10 Lite ist der 5G-Daten­funk, zudem ist der dazu­gehö­rige Chip­satz Snap­dragon 765G recht flott unter­wegs. Der AMOLED-Bild­schirm (Full HD+) misst 6,57 Zoll. Beim Mi Note 10 Lite ist die Anzeige mit 6,47 Zoll (eben­falls Full HD+) etwas kleiner, die Leis­tung des Snap­dragon 730 geringer und ein 5G-Modul fehlt. Aller­dings gibt es im Vergleich zum Mi 10 Lite eine höher auflö­sende Haupt­kamera (64 MP anstatt 48 MP) und einen größeren Akku (5260 mAh anstatt 4160 mAh). Datenblätter Xiaomi Mi 10 Lite (128 GB)

Xiaomi Mi Note 10 Lite (128 GB)

Media Markt und Saturn haben den Preis des Mi 10 Lite auf 283,50 Euro und jenen des Mi Note 10 Lite auf 283,47 Euro (128-GB-Version) nach unten korri­giert. Händler wie Elec­tro­nics, Alter­nate und Note­books­bil­liger verlangen diesen Betrag für die 64-GB-Fassung. Galaxus hat aber schon reagiert und offe­riert das Mi 10 Lite (128 GB) eben­falls für 283,50 Euro. Eine Liefer­pau­schale wird bei diesen Ange­boten nicht erhoben. Für 295,41 Euro (inklu­sive Versand) hat MediMax das Mi Note 10 Lite (128 GB) als nächst güns­tigster Händler im Sorti­ment.

Alter­native: Huawei P40 Lite 5G

Das Huawei P40 Lite 5G hat eine ähnlich gute Ausstat­tung wie die oben genannten Xiaomi-Tele­fone. Ein 6,5-Zoll-IPS-Display (Full HD+), 128 GB Flash und eine Quad-Kamera mit 64-MP-Modul werden geboten. Bei Real ist das Smart­phone momentan für 267,90 Euro (versand­kos­ten­frei) erhält­lich. Aller­dings müssen Sie, wie bei allen neueren Huawei-Smart­phones, auf Google-Apps verzichten.