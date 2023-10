Neu vorgestelltes Xiaomi HyperOS ersetzt global MIUI

Mit MIUI endet eine große Ära einer Smart­phone-Benut­zer­ober­fläche, aller­dings beginnt eine neue mit HyperOS. Xiaomis kommende Soft­ware basiert teils auf Android und teils auf dem eigens entwi­ckelten Vela-System. Sukzes­sive möchte der Elek­tronik­kon­zern welt­weit MIUI durch HyperOS ersetzen. MIUI wurde seit mehr als 13 Jahren auf den Mobil­geräten des Herstel­lers verwendet. Die nächsten Xiaomi-14-Modelle werden die neue Platt­form bereits vorin­stal­liert haben. Es soll eine höhere Perfor­mance, eine flüs­sigere Bedie­nung und eine andere Ober­fläche geben. Außerdem spielen KI und IoT eine große Rolle.

Xiaomi kündigt Betriebs­system HyperOS an

HyperOS soll eine neue Smartphone-Ära für Xiaomi einläuten

Xiaomi Nach Huawei will sich jetzt auch Xiaomi allmäh­lich von Android eman­zipieren. Durch PhoneArena wurden wir auf die Soft­ware HyperOS aufmerksam. Alvin Tse, seines Zeichens Vize­prä­sident von Xiaomi, hat auf Twitter (X) die Platt­form offi­ziell enthüllt. Während Huawei bis heute die Smart­phone-Vari­ante von HarmonyOS nur in China verwendet, will Xiaomi sein HyperOS jedoch global einsetzen. Entspre­chend müssen auch wir Euro­päer uns auf eine große Umstel­lung der Handy-Benut­zer­ober­fläche einstellen. Schon in 2024 startet das neue „Betriebs­system“.

Fokus auf KI und Internet der Dinge (IoT)

Wir haben bewusst das Wort Betriebs­system in Klam­mern gesetzt, da HyperOS noch Android-Bestand­teile enthält. Das war jedoch auch bei Huaweis HarmonyOS bislang der Fall. Mit dem kommenden HarmonyOS Next wird jedoch die Android-Basis komplett entfernt. Es bleibt abzu­warten, ob Xiaomi diesen Schritt in naher Zukunft eben­falls wagt. Tse verlaut­bart, dass die Archi­tektur von HyperOS voll­ständig neu ist. Ähnlich­keiten zu MIUI dürften also kaum noch vorhanden sein.

HyperOS soll nicht nur die haus­eigenen Smart­phones antreiben. Bekann­ter­maßen verfügt Xiaomi über ein breit­gefä­chertes Port­folio an vernetzten und schlauen Endge­räten. Diese IoT-Produkte werden künftig auch mit der neuen Soft­ware der Firma ausge­stattet. Xiaomis Ökosystem umfasst unter anderem Weara­bles, Smart-TVs, Haus­halts­geräte, E-Scooter, Smart-Home-Lösungen, Smart-Laut­spre­cher und vieles mehr. Im kommenden Jahr wird das Unter­nehmen sogar zum Fahr­zeug­her­steller und bringt sein erstes Elek­tro­auto auf den Markt.

