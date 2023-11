HyperOS: Diese Xiaomi-Smartphones bekommen das Update

Die kürz­lich für den chine­sischen Markt vorge­stellten Smart­phone-Flagg­schiffe Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro laufen mit HyperOS. Das mobile Betriebs­system ersetzt MIUI - die bishe­rige Benut­zer­ober­fläche für Xiaomi-Smart­phones.

Der Austausch von MIUI zu HyperOS soll welt­weit sukzes­sive erfolgen. Jetzt ist eine Liste aufge­taucht, nach der bereits im ersten Quartal des kommenden Jahres weitere Modelle von Xiaomi das Update auf HyperOS erhalten sollen. Dabei soll es sich um eine globale Prognose handeln, weshalb auch hier­zulande erhält­liche Modelle bedacht werden dürften.

Diese Modelle bekommen das Update zuerst

Auch das Xiaomi 13T (Pro) soll HyperOS bekommen

Bild: teltarif.de Die Xiaomi-14-Serie ist zunächst nur in China verfügbar. Der Vorgänger Xiaomi 13 wurde im Dezember 2022 vorge­stellt und landete zum dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona auch in Europa. Es ist also denkbar, dass Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro aufgrund der früheren Vorstel­lung in diesem Jahr bereits im Januar auch hier­zulande veröf­fent­licht werden können.

Da HyperOS im Kern auf Android 14 basieren soll, ist die Erset­zung von MIUI vermut­lich unkom­pli­zierter durch­zuführen, als bei einem Komplett-Reset des Betriebs­sys­tems. Ab dem ersten Quartal 2024 soll HyperOS auf weiteren Modellen des chine­sischen Konzerns verfügbar sein (via GSMChina).

In der Liste oben ist auch das Xiaomi Pad 6 zu finden. HyperOS ist also nicht nur für Smart­phones des Herstel­lers vorge­sehen. Darüber hinaus soll das Betriebs­system auch auf smarten TV-Geräten von Xiaomi ausge­spielt werden.

Künst­liche Intel­ligenz, indi­vidua­lisier­bare Start- und Sperr­bild­schirme, mehr Farben, einfa­chere Gestal­tung - das sind dieser Tage die Kern­themen eines mobilen Betriebs­sys­tems. Und natür­lich sollen verschie­dene Geräte mit der glei­chen Soft­ware nahtlos zusam­men­arbeiten. Schaut man sich auf der chine­sischen Seite zu HyperOS um, sei durchaus der Gedanke erlaubt, Xiaomi habe sich von Apples iOS inspi­rieren lassen, beispiels­weise bei den Widgets für Laut­stärke, Hellig­keits­regu­lie­rung des Displays und dem Verfolgen von Live-Akti­vitäten. Ein Bild dazu haben wir nach­fol­gend einge­bunden. HyperOS: Inspiriert von iOS?

Bild: Xiaomi, Screenshot: teltarif.de via mi.com

Die aktu­ellsten Flagg­schiffe aus dem Hause Xiaomi nennen sich Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro. Ein Aushän­geschild ist der neueste Snap­dragon-Chip von Qual­comm. Erst im September erschienen hier­zulande die Modelle der Xiaomi-13T-Serie.