Xiaomi HyperOS: Rollout-Plan der neuen Handy-Software

Der chine­sische Konzern Xiaomi kündigte HyperOS bereits im Oktober an. Das Betriebs­system soll schritt­weise die bishe­rige Ober­fläche MIUI ersetzen. Die ersten Smart­phone-Modelle mit dem Betriebs­system sind Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro, die bereits für den chine­sischen Markt vorge­stellt wurden. Key-Features der Soft­ware seien eine höhere Perfor­mance, eine flüs­sigere Bedie­nung, Künst­liche Intel­ligenz und das Zusam­men­spiel von IoT-Geräten.

Xiaomi will sukzes­sive MIUI durch HyperOS ersetzen, auch global. Welche Modelle das Update zuerst bekommen sollen, wurde bereits Anfang November öffent­lich. Jetzt teilt der Hersteller einen offi­ziellen Rollout-Plan von HyperOS. HyperOS: Inspiriert von iOS?

Bild: Xiaomi, Screenshot: teltarif.de via mi.com

HyperOS: Diese Modelle erhalten bald das Update

Über den X-Kanal Xiaomi HyperOS teilt der Konzern, welche Smart­phone-Modelle im ersten Quartal 2024 mit dem Soft­ware-Update auf HyperOS rechnen können. Dabei handelt es sich um folgende Modelle:

Zu den aller­ersten Smart­phone-Modellen, die HyperOS erhalten, gehört der Ankün­digung zufolge aber das Poco F5. Über den X-Kanal Poco ist die Rede davon, dass das HyperOS-Update OTA (Over the Air) ausge­rollt werden soll. Zu beachten ist dabei, dass Smart­phone-Updates in der Regel in Schüben ausge­rollt werden. Nicht alle Nutzer erhalten gleich­zeitig das Update. Akti­vieren Sie in der Benut­zer­ober­fläche auto­mati­sche Soft­ware-Updates, damit Sie keine wich­tige Aktua­lisie­rung verpassen (Mehr dazu lesen Sie im Kurz­rat­geber: Android und iOS: Auto­mati­sche Updates akti­vieren - so gehts). Sie können auch selbst auf die Suche gehen, in dem Sie im Einstel­lungs­menü das entspre­chende Menü aufrufen und die Verfüg­bar­keit nach Updates initi­ieren.

