Xiaomi-Halloween-Deals: Handys, Smart-TVs & mehr reduziert

Smart­phone-Hersteller Xiaomi erschreckt im Rahmen seiner Hallo­ween-Aktion die Preise von Smart­phones, Smart-TVs und Zubehör, wodurch diese gespens­tisch schrumpfen. Entspre­chend lautet der Slogan dieser vom 25. Oktober bis zum 7. November laufenden Kampagne „Gespens­tisch gute Ange­bote“.

Die Rabatte und Drein­gaben vari­ieren und sind teil­weise an bestimmte Voraus­set­zungen geknüpft. So gibt es etwa das Xiaomi 11T vom 26. bis zum 28. Oktober für 549,90 Euro statt 599,90 Euro. Beim schlauen Fern­seher Mi TV P1 55“ sollen Sie sogar 200 Euro sparen. Wir haben einige Deals im Schnäpp­chen-Check über­prüft.

Smart­phone-Hallo­ween-Ange­bote bei Xiaomi

Bei Xiaomi fürchten sich die Preise

Bild: Xiaomi

Beim Xiaomi 11T gibt es Ober­klasse-Hard­ware zu einem vergleichs­weise güns­tigen Kosten­faktor. Unter anderem sind ein 6,67 Zoll messendes AMOLED-Display (Full HD+, 120 Hz) und eine Triple-Kamera samt 108-MP-Weit­winkel und Tele­objektiv verbaut. Für die Ausgabe mit 256 GB Flash und 8 GB RAM ruft der Hersteller norma­ler­weise 599,90 Euro auf, vom 26. Oktober bis zum 28. Oktober 13 Uhr sind es nur 549,90 Euro. Versand­kosten fallen bei den Handys gene­rell keine an. Lohnt sich das Angebot?

Im Preis­ver­gleich fanden wir mp3-player.de via idealo als nächst güns­tigsten Shop, dort werden 587,77 Euro zuzüg­lich 4,90 Euro Liefer­pau­schale erhoben. Sie sparen bei Xiaomi insge­samt also knapp 43 Euro. Das Xiaomi 11T

Bild: Xiaomi Für das noch­mals besser ausge­stat­tete Xiaomi Mi 11 (Snap­dragon 888, 2K-Display) mit 128 GB Flash und 8 GB RAM möchte der Konzern im Rahmen der Hallo­ween-Aktion 699,90 Euro anstatt 799,90 Euro haben. Zudem liegt eine kosten­lose draht­lose Lade­sta­tion (Mi 80W) bei. Außer­halb eBays geht es erst ab 689 Euro für das Mi 11 los. Diese Summe wird bei auto­und­sound via idealo fällig, dazu gesellen sich 6,95 Euro Versand­kosten.

Xiaomi wäre also vier Euro teurer – aller­dings muss man die kosten­lose Lade­sta­tion mit einkal­kulieren. Bei AliExpress wird die rasante draht­lose Lade­sta­tion ohne Liefer­gebühr ab 48,54 Euro (Tiefst­preis) offe­riert. Im Vergleich zum Einzel­kauf der Produkte sparen Sie bei Xiaomi knapp 45 Euro.

Weitere Geräte der Hallo­ween-Aktion

Die 499 Euro, die anstatt der einstiegen 699 Euro für das Smart-TV Mi TV P1 55“ fällig werden, klingen viel­ver­spre­chend. Es gibt ein namens­gebendes 55-Zoll-Panel mit 4K-Auflö­sung sowie HDR10+ und Android 10. Der Preis­ver­gleich offen­bart aller­dings, dass MediaMarkt und Saturn eben­falls 499 Euro veran­schlagen.

In diesem Fall lohnt sich aber nur eine Abho­lung, da Xiaomi auch bei seinen Fern­seh­geräten keine Versand­kosten erhebt und die Media-Saturn-Händler 29,90 Euro berechnen. Es lohnt sich also, beim Hersteller selbst zuzu­greifen, jedoch gilt das Angebot nur am 27. Oktober. Das Mi TV P1

Bild: Xiaomi Die Smart­watch Mi Watch Lite zählt auch zu den rabat­tierten Xiaomi-Produkten. Anstatt 59,99 Euro werden 49,99 Euro erhoben. Zwar verlangen Anbieter wie uebil­liger und euro­nics weniger als 45 Euro, inklu­sive Liefer­pau­schale landet man aber bei derselben Summe. Letz­tere entfällt bei Xiaomi.

Es gibt noch viele weitere Artikel auf der Akti­ons­seite. Bei manchen erhält man vergüns­tigt eine Drein­gabe. Möchten Sie beispiels­weise ein Mi-Smart­phone erwerben, haben Sie die Wahl, ob Sie für zusätz­lich 12,49 Euro die Kopf­hörer Mi True Wire­less Earbuds Basic 2 dazu kaufen.

Das neue Tablet Xiaomi Pad 5 haben wir bereits auspro­biert.

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.