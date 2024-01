Xiaomi Mix Flip hat laut Zertifizierung Satelliten-SOS

Samsungs Galaxy Z Flip 5 erhält demnächst Konkur­renz in Form des Xiaomi Mix Flip. Jenes punktet mit einem Satel­liten-Notruf.

Zahl­reiche Hersteller haben bereits falt­bare Smart­phones im Klapp­handy-Design auf den Markt gebracht, bald gesellt sich mit dem Xiaomi Mix Flip ein Modell des China-Konzerns dazu. Das nahende Konkur­renz­pro­dukt zum Galaxy Z Flip 5 wird dabei mit einem Novum aufwarten. Durch eine Zerti­fizie­rungs­stelle wurde bekannt, dass das Xiaomi Mix Flip eine Satel­liten-Kommu­nika­tion an Bord hat. Bislang fehlt ein solches Feature bei derar­tigen Foldables. Gerüchten zufolge soll der Xiaomi-Falter mit einem Snap­dragon 8 Gen 2 und einer Triple-Kamera aufwarten.

Xiaomi mischt bald bei den Foldable-Klapp­handys mit

So ähnlich könnte das Xiaomi Mix Flip aussehen

LetsGoDigital Am kommenden Valen­tinstag feiert das Galaxy Z Flip seinen vierten Geburtstag. Samsungs leis­tete mit diesem Produkt Pionier­arbeit, so handelte es sich doch um das welt­weit erste Mobil­telefon mit bieg­samer Anzeige im Klapp­handy-Stil. Kurze Zeit später folgten weitere Hersteller mit ähnli­chen Smart­phones, etwa Moto­rola Mobi­lity, Huawei, Oppo, Vivo und Tecno. Xiaomi veröf­fent­lichte zwar bereits drei Rivalen des Galaxy Z Fold, aber noch keinen einzigen des Galaxy Z Flip. Das ändert sich bald. MySmartPrice macht auf einen Eintrag des Xiaomi Mix Flip auf der Zerti­fizie­rungs-Webseite von MIIT aufmerksam.

Die Abkür­zung steht für Minis­terium für Indus­trie und Infor­mati­ons­technik. Es handelt sich um eine chine­sische Zulas­sungs­stelle. Aus dem dort veröf­fent­lichten Doku­ment geht hervor, dass das Xiaomi Mix Flip über Satel­liten-Kommu­nika­tion verfügt. Damit ist nicht GPS für die Stand­ort­bestim­mung, sondern der tatsäch­liche Austausch von Teil­neh­mern gemeint. Der China-Falter wird also zumin­dest Notrufe über Satel­liten offe­rieren. Dieses Feature mausert sich bei immer mehr Herstel­lern zum Trend und kann bei schlechtem oder keinem Mobil­funk­emp­fang zum Lebens­retter werden.

Mögliche Spezi­fika­tionen des Xiaomi Mix Flip

Das kommende Foldable trägt die Modell­nummer 2311BPN23C. Aufgrund eines Besuchs der IMEI-Daten­bank ist der Produkt­name prak­tisch schon bestä­tigt. Dank des Snap­dragon 8 Gen 2 wird das Xiaomi Mix Flip über eine flotte Arbeits­geschwin­dig­keit verfügen. Der neuere Snap­dragon 8 Gen3 schafft es hingegen nicht in den Falter. LetsGoDigital teilte bereits ein Render­bild des Smart­phone-Designs. Das darge­stellte Handy hat aber noch eine Dual-Kamera, mitt­ler­weile gehen die Insider von einer rück­sei­tigen Triple-Kamera aus.

Samsung präsen­tierte auf der CES einen Prototyp eines um 360 Grad falt­baren Galaxy Z Flip.