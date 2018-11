Der chinesische Hersteller Xiaomi startet mit seinen Smartphones mittlerweile auch in Europa durch, inklusive Deutschland. In den USA ist das Verhältnis zu Herstellern aus China bekanntermaßen angespannt, doch nächsten Monat könnte ein Umschwung verkündet werden. Xiaomi verlautbart, dass es am 12. Dezember in New York ein Event abhält, es soll sich um die bislang größte Veranstaltung des Konzerns handeln. Man möchte den Besuchern die neuesten und besten Produkte vorstellen. Neugierige Fans können sich für eine Teilnahme an dem Ereignis bewerben.

Weitere Details zum Xiaomi-Event

Der in Peking ansässige Konzerns ist für spannende Highend-Smartphones und Einsteigermodelle mit fairem Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Bei mobilcom-debitel lassen sich seit letztem Monat in Deutschland unkompliziert Xiaomi-Handys beziehen und die Anzahl der in der Nähe befindlichen lokalen Shops des Herstellers wächst. In den Vereinigten Staaten sieht es für Wettbewerber Huawei aktuell wenig rosig aus, Xiaomi hingegen scheint eine wichtige Bekanntmachung für die USA in petto zu haben. Aaron Young, Operational Project Manager bei Xiaomi Technologie, lädt zu einem Event am 12. Dezember in New York ein. Die genaue Uhrzeit und der exakte Ort möchte das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren. Auf dieser Webseite gibt es die Möglichkeit, sich für die Teilnahme an der Veranstaltung zu bewerben. „Wenn Sie ausgewählt wurden, kontaktiert Sie unser Team und sie wohnen unserer bislang größten Party bei!“, heißt es.

Eine Bekanntgabe demnächst in den USA verfügbarer Xiaomi-Smartphones ist im Beitrag zwar nicht explizit vorzufinden, allerdings könnte die Zeile „erleben Sie unsere neuesten und besten Produkte“ ein entsprechender Hinweis sein. Zudem scheint es sich in der Tat um ein sehr wichtiges Fest zu handeln, da viele Mitarbeiter, Ehrengäste und Prominente anwesend sein werden. Wer selbst zu Gast sein möchte, kann in der Bewerbung sogar Freunde und Familie angeben. Bewerben können sich übrigens auch Bürger außerhalb der Vereinigten Staaten. Allerdings bevorzugt der Hersteller in den USA wohnhafte Mitmenschen.

