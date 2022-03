Xiaomi: Ein Roboter-Hund, der riechen kann

Xiaomi ist für seine Viel­zahl an Smart­phone-Modellen bekannt. Der Hersteller tobt sich aber auch in verschie­denen, anderen Sparten aus. Auf dem MWC gab es Einblick in die Welt von Xiaomi.

Poco ist eine Marke, die aus Xiaomi hervor­gegangen ist. Unter Poco wurden zum Mobile World Congress in Barce­lona die Modelle Poco X4 Pro 5G und M4 Pro vorge­stellt. Neben den neuen Smart­phones und weiteren Modellen von Xiaomi demons­trierte der Hersteller auf der Tech­nik­messe auch andere Produkte aus seiner Feder und macht damit deut­lich, dass ein Fokus auch auf der IoT-Sparte liegt.

Xiaomi Cyberdog: Das Ding kann riechen

Xiaomi Cyberdog

Als wir am Stand von Xiaomi vorbei­kamen, musste man zwangs­läufig über den Xiaomi Cyberdog "stol­pern". Das ist ein Roboter-Hund, der zu allerlei Kunst­stü­cken in der Lage ist. Optisch erin­nert der Cyberdog an den "Spot" des Roboter-Konzerns Boston Dyna­mics. In einem Video, das Sie sich auf unserem Face­book-Kanal anschauen können, sehen Sie, wie sich Spot bewegt und auf die Umge­bung mit Hilfe von acht Kameras reagiert. Xiaomi Cyberdog im "Konflikt" mit einem Polizeihund

Bild: teltarif.de Auf Nach­frage, was der Xiaomi Cyberdog noch so alles kann, teilte uns der Mitar­beiter am Stand mit, dass der Hund auch riechen kann, beispiels­weise um Lebens­mittel unter­scheiden zu können. Wer sich fragt, was das soll, bekommt eine sinn­volle Antwort: Diese Konstruk­tion soll Menschen mit körper­lichen Beein­träch­tigungen zur Seite stehen. Aus diesem Grund unter­stützt der Xiaomi Cyberdog auch eine Sprach­steue­rung.

Bislang ist der Cyberdog auf 1000 Stück limi­tiert und nur in China erhält­lich, aller­dings auch nur in einer Art Erpro­bungs­phase. Wann und ob der Xiaomi Cyberdog auch nach Europa kommt, steht noch nicht fest. Transparenter Smart-TV von Xiaomi von vorne

Mi TV LUX Trans­parent Edition 55

Hätte der smarte Fern­seher mit 55 Zoll Bild­schirm­dia­gonale nicht auf einer Präsen­tati­ons­fläche gestanden, hätte man ihn glatt umlaufen können. Das Display des Mi TV LUX Trans­parent Edition 55 ist nämlich durch­sichtig. So richtig viel Inhalt vom darauf abge­spielten Demo-Video konnte man aller­dings nicht sehen. Das lag an der starken Beleuch­tung auf dem Messe­stand. Der Mitar­beiter teilte uns mit, dass es für ein opti­males Ergebnis dunkler im Raum sein muss. Transparenter Smart-TV von Xiaomi von hinten

Bild: teltarif.de Von einem rich­tigen Fern­seher ist erstmal nichts zu erkennen. Der Mi TV LUX Trans­parent Edition 55 sieht schlicht aus wie eine Scheibe. Nur mit dem kreis­runden Fuß, in den das Display einge­setzt ist, wird der sprich­wört­liche Schuh draus. Über den Fuß erfolgt auch die Audio­aus­gabe. Poco X4 Pro 5G

Bild: teltarif.de Wir haben den smarten Fern­seher von vorne und von hinten foto­gra­fiert. Der vorne abge­spielte Inhalt eines Videos war von hinten nicht sichtbar. Auf dem Bild sehen Sie die Beine zahl­rei­cher Besu­cher. Diese haben wir extra mit foto­gra­fiert, um die Trans­parenz des Displays sichtbar zu machen. Smarte Sachen: Ventilator, Staubsauer, Scooter und Co. von Xiaomi

Bild: teltarif.de Infor­mationen über einen Markt­start in Europa gibt es bislang nicht. Der Mi TV LUX Trans­parent Edition 55 ist seit rund drei Monaten in China erhält­lich und kostet umge­rechnet knapp 6000 Dollar.

