Paris-Event: Xiaomi Book S 12.4 im Hands-on

Xiaomi stellte heute auf einem Event in Paris mehrere neue Produkte der IoT-Sparte (Internet of Things) vor, darunter smarte Fern­seher, ein Upgrade des beliebten Fitnesstra­ckers Xiaomi Band und das erste Conver­tible des Konzerns. Nach der Live-Präsen­tation in der fran­zösi­schen Haupt­stadt konnten die Geräte vor Ort begut­achtet werden. Xiaomi-Tablet von der Tastatur gelöst

Bild: teltarif.de Das Xiaomi Book S 12.4 genannte Conver­tible - oder auch „2-in-1-Laptop“ vereint die Vorzüge von Laptops und Tablets in einem Gerät. Der erste Eindruck, den wir von dem Gerät gewinnen konnten, ist gut. Das liegt mitunter auch an der Preis­gestal­tung, verlangt Xiaomi im Rahmen einer Vorbe­stel­ler­aktion rund 700 Euro für ein Bundle aus Conver­tible, andock­barer Tastatur und 65W-Charger. Das ist inso­fern ein attrak­tives Angebot, als dass die Tastatur regulär mit rund 150 Euro zu Buche schlägt.

Xiaomi Book S 12.4: Erste Eindrücke

Xiaomi-Tablet angedockt, daneben der smarte Eingabestift

Bild: teltarif.de Das Xiaomi Book S 12.4 hat eine gute Größe, durch­schnitt­lich sozu­sagen, wie andere Laptops und Tablets - beispiels­weise von Apple und Samsung - auch. Das Gewicht von 720 Gramm geht in Ordnung, mit ange­dockter Tastatur wird das Bundle aber noch schwerer. Im Vergleich zu Laptops dürfte das Gesamt­gewicht dann aber immer noch darunter liegen.

Das Design des Xiaomi-Conver­tibles ist schlicht. Der Rahmen ist vergli­chen mit einem 12.9 Zoll großen iPad Pro aber dicker. Grund­sätz­lich liegt das Book S 12.4 aber gut in der Hand, wenn es von der ange­dockten Tastatur abge­nommen wird. Dann bekommt der Nutzer ein Tablet, auf dem aber nicht Android als Betriebs­system läuft, sondern Windows 11. Das soll die Brücke zwischen den Kompro­missen eines Tablets mit mobilem Betriebs­system und Laptops mit klas­sischer PC-Soft­ware schlagen. Rahmen in der Ansicht

Bild: teltarif.de Die Perfor­mance des Systems machte im Hands-on einen guten Eindruck. Xiaomi betonte auf der Präsen­tation die Zusam­men­arbeit mit Qual­comm. Ange­trieben wird das Conver­tible nämlich mit einem Snap­dragon-Prozessor namens „8cx Gen 2“.

Einga­bestift auspro­biert

Neben der Tastatur kann das Display auch mit einem smarten Einga­bestift bedient werden. Ein kurzer Test zeigte, dass Eingaben auf dem Touch-Display präzise möglich waren. Produktiv-Arbeiten sollen genauso gut damit möglich sein wie künst­leri­sches Ausleben in Form von Zeich­nungen auf dem Display des Xiaomi Book S 12.4. Eingabestift im Touch-Test

Bild: teltarif.de Conver­tibles wie das Xiaomi Book S 12.4 sind eine gute Möglich­keit, Tablet- und PC-Features zu vereinen. Inwie­fern das Xiaomi Book S 12.4 beispiels­weise den Surface-Modellen von Micro­soft gefähr­lich werden kann, bleibt abzu­warten. Für das Xiaomi-Conver­tible spricht der vergleichs­weise güns­tige Early-Bird-Preis. Zum Preis-Leis­tungs­ver­hältnis können wir abseits des ersten Eindrucks noch nichts sagen, weil genaue Testein­drücke fehlen. Aus diesem Grund können wir auch noch keine klare Empfeh­lung abgeben.

