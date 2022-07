Bericht: Xiaomi stellt im August erstes E-Auto vor

Neben Produkten wie Smart­phones, Haus­halts- und Netz­werk­geräten will Xiaomi künftig auch Autos herstellen. Der chine­sische Hersteller setzt dabei ausschließ­lich auf Elek­tro­mobi­lität. Einem Bericht des Online­maga­zins CnEVPost zufolge könnte der Konzern schon in wenigen Wochen der Öffent­lich­keit einen ersten Proto­typen zeigen. Für August sei ein Event mit Xiaomi-Gründer Lei Jin geplant, auf dem das E-Auto vorge­stellt werden soll.

Wie es weiter heißt, hat das Auto-Projekt bei Xiaomi einen recht hohen Stel­len­wert. Lei verbringe daher fast zwei Drittel seiner Arbeits­zeit im Büro­gebäude, das die Auto-Sparte des Konzerns beher­bergt. Kein Wunder, denn Smart­phones sind längst kein so großer Markt mehr wie noch vor fünf oder zehn Jahren. In der Auto­branche sieht es anders aus. Hier könnten zahl­reiche Verbrau­cher ihre Fahr­zeuge mit Verbren­nungs­motor in den kommenden Jahren durch E-Autos ersetzen. Xiaomi will Auto vorstellen

Quelle: cnevpost.com Den Einstieg ins Auto­geschäft hatte Xiaomi schon im Früh­jahr 2021 bestä­tigt. Der Konzern bereitet dem Bericht zufolge im Hinter­grund bereits das Marke­ting für seine Fahr­zeuge vor. Die Massen­pro­duk­tion der Fahr­zeuge werde aber erst 2024 anlaufen - mögli­cher­weise auch aufgrund der aktu­ellen Chip-Krise. Aller­dings muss auch noch eine Fabrik errichtet werden, die die Ferti­gung der E-Autos über­nimmt.

Xiaomi baut Werk für 300.000 Autos pro Jahr

Ende November vergan­genen Jahres unter­zeich­nete Xiaomi einen Vertrag mit dem Beijing Economic and Tech­nolo­gical Deve­lop­ment Area Manage­ment Committee, um in Yizhuang den Haupt­sitz seines Auto­geschäfts sowie die Vertriebs-, Forschungs- und Entwick­lungs­zen­trale zu errichten. Am glei­chen Standort will Xiaomi auch ein Auto­werk mit einer jähr­lichen Produk­tions­kapa­zität von 300.000 Einheiten aufbauen.

Im Früh­jahr 2022 wurde bekannt, dass Xiaomi im ersten Schritt vier Auto-Modelle plant. Wer nach Vorbild des Smart­phone-Geschäfts auf beson­ders güns­tige Elektro-Autos des chine­sischen Herstel­lers hofft, wird aber mögli­cher­weise enttäuscht sein. So ziele der Hersteller mit seinen Fahr­zeugen auf die Mittel­klasse und geho­bene Ansprüche an. Eines der Mittel­kasse-Autos soll dem Bericht zufolge aber zu Preisen zwischen umge­rechnet rund 20.000 und 30.000 Euro erhält­lich sein.

Unklar ist, ob Xiaomi seine Autos zunächst nur in Fernost anbietet und weitere Märkte wie Europa und Nord­ame­rika erst zu einem späteren Zeit­punkt bedient. Auch die Smart­phones des Herstel­lers waren in den ersten Jahren nach Markt­start nur in China erhält­lich. Erst viel später star­tete der offi­zielle Verkauf in Übersee. In Wien wurde vor vier Jahren der erste Xiaomi-Store im deutsch­spra­chigen Europa eröffnet.