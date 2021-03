Xiaomi 5G Days: Sonderangebote, die teils gar keine sind

Xiaomi lädt ab heute bis einschließ­lich 31. März zu den Xiaomi 5G Days ein. Hierbei handelt es sich um eine Aktion des Hersteller-Online­shops mit diversen Preis­nach­lässen und Sonder­ange­boten. Offe­riert werden neben Smart­phones auch Smart­wat­ches, Kopf­hörer, induk­tive Lade­sta­tionen und weitere Produkte. Da Xiaomi auch hier­zulande recht populär ist, dürften einige Inter­essenten die Akti­ons­seite aufsu­chen. Wir haben einen Preis­ver­gleich voll­zogen, um zu über­prüfen, ob sich die bewor­bene Ersparnis tatsäch­lich für den Kunden lohnt. Das Ergebnis ist teil­weise ernüch­ternd.

Xiaomi 5G Days – Manche Ange­bote sind zu teuer

Nicht lohnenswert: Bündel aus Mi 10T Pro und Mi Watch Lite

Xiaomi

Wie sich aufgrund der Über­schrift bereits vermuten lässt, begeis­tert die jüngste Werbe­kam­pagne des chine­sischen Herstel­lers nicht voll­ends. Käufer sparen nicht immer, teils legen sie sogar einige Euro drauf. Die Start­seite der Xiaomi 5G Days präsen­tiert das Flagg­schiff Mi 10T Pro in der Edition mit 8 GB RAM und 256 GB Flash zusammen mit der Mi Watch Lite als Aufma­cher. Das Bündel schlägt mit 599,90 Euro zu Buche. Beim Online­shop Elec­tro­nics werden aber nur 499,99 Euro verlangt. Selbst wenn man den Wert von 55 Euro der Mi Watch Lite des Xiaomi-Ange­bots abzieht, bezahlt man also rund 45 Euro zu viel. Nicht lohnenswert: Bündel aus Mi 10T Pro und Mi Watch Lite

Xiaomi Das Mi 10T Lite veräu­ßert das Unter­nehmen in der 128-GB-Fassung für 319,90 Euro. Dieses „Angebot“ darf getrost als Wucher bezeichnet werden, schließ­lich verlangen Händler wie Euro­nics, Media Markt und Saturn nur 239 Euro. Wenn Sie sich für das Xiaomi Mi 10T mit 128 GB Flash inter­essieren, müssen Sie beim Hersteller-Online­shop 429,90 Euro einplanen. Da klingen etwa die knapp 385 Euro bei Elec­tro­nics deut­lich attrak­tiver.

Xiaomi 5G Days – Welche Deals lohnen sich?

Manche Aktionen der 5G Days finden nur an bestimmten Tagen statt. Heute wird beispiels­weise das Redmi Note 9T mit 4 GB RAM und 64 GB Flash für 179,90 Euro offe­riert. Damit wird Amazon um zehn Euro unter­boten. Am 22. März folgt die 128-GB-Version des Redmi Note 9T für 219,90 Euro. Hier sparen Sie im Vergleich zu anderen Anbie­tern wie Media Markt und Saturn etwa neun Euro. Das Redmi 9C gibt es mit 3 GB RAM und 64 GB Flash am 26. März für 89,90 Euro. Bei diesem Deal können Sie, sofern die Preise der konkur­rie­renden Shops konstant bleiben, rund 30 Euro sparen. So verlangt Expert etwa 119 Euro. Der beste Deal der Aktion

Xiaomi Die Smart­wat­ches Mi Watch Lite und Mi Watch gibt es online güns­tiger bei Xiaomis Mi Store Düssel­dorf. So verlangt der regu­läre Online­shop des Konzerns 59,99 Euro (Lite) respek­tive 119,99 Euro (Stan­dard), während es bei der zuvor genannten Filiale 54,85 Euro respek­tive 109,90 Euro sind. Auf der Akti­ons­seite Xiaomi 5G Days finden sich noch weitere Offerten.