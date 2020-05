Xiaomi stoppt bald 4G-Handys für China und forscht an 6G

Xiaomi beginnt bereits mit der 6G-Forschung

Xiaomi / GizChina Xiaomi möchte sich voll­ständig auf zukunfts­si­chere Mobil­funk­tech­no­lo­gien konzen­trieren. In einem Inter­view verriet Mitgründer Lei Jun, dass man sich allmäh­lich von reinen 4G-Smart­phones verab­schiedet, den Fokus auf 5G legt und bereits mit Forschungen an 6G begonnen hat. Bis zum Jahres­ende will der Hersteller die Produk­tion von auf 2G, 3G und LTE beschränkten Handys im Heimat­land China einstellen. Dieser Schritt kann dank beson­ders güns­tiger 5G-SoCs wie dem MediaTek Dimen­sity 820 voll­zogen werden. Neben 5G und 6G klügelt der Konzern neue Tech­no­lo­gien für Satel­liten-Internet aus.

Xiaomi beginnt, sich von 4G abzuna­beln

Xiaomi / GizChina Mit über 160 000 5G-Basis­sta­tionen in mehr als 50 Städten ist China führend beim fünften Mobil­funk­stan­dard. Aufgrund der im inter­na­tio­nalen Vergleich rasant wach­senden Verfüg­bar­keit drängen vermehrt kompa­tible Smart­phones auf den Markt. Mit sinkendem Preis errei­chen diese eine brei­tere Ziel­gruppe, wie es beispiels­weise beim neu vorge­stellten Xiaomi Redmi 10X der Fall ist. Für umge­rechnet etwa 200 Euro wandert das 5G-Telefon in China über den (virtu­ellen) Laden­tisch. Es erscheint somit nach­voll­ziehbar, dass das Unter­nehmen bereits ein Ende der puren 4G-Ära in seinen Brei­ten­graden verkündet.

Für den deut­schen Markt hat Xiaomi mit dem Mi 10 Lite 5G ein eben­falls recht erschwing­li­ches 5G-Smart­phone (UVP: 349,90 Euro) präsen­tiert. Vor gut einem Jahr war der fünfte Mobil­funk­stan­dard noch Ober­klas­se­mo­dellen wie dem Mi Mix 3 5G oder dem Galaxy S10 5G vorbe­halten. Der Umschwung begann mit dem Mittel­klasse-SoC Qual­comm Snap­dragon 765G und wird mit dem Einsteiger-SoC MediaTek Dimen­sity 820 fort­ge­führt. Nächster Stopp: 6G. Xiaomi habe bereits mit der Vorar­beit zu Forschungen an der sechsten Genera­tion begonnen. Einzel­heiten nannte der Hersteller gegen­über der chine­si­schen Publi­ka­tion Xinhuanet (via GizChina) nicht.

Weitere Details zu Xiaomis Plänen

Als wich­tige Anwen­dungs­ge­biete für 5G erachtet der Konzern Video­kon­fe­renzen in 4K und 8K, Cloud-Gaming und auto­nome Vehikel. Neben dem fünften und sechsten Mobil­funk­stan­dard steht Internet per Satellit bei Xiaomi hoch im Kurs. Man arbeite in Zukunft an der Entwick­lung solider Tech­no­lo­gien auf dieser Basis. Aufgrund der Auswir­kungen durch COVID-19 stieß der Hersteller aber auf Schwie­rig­keiten bei der Ausfüh­rung seiner Projekte. Unter anderem die Liefer­ketten und die Ferti­gung waren betroffen. Mit der Einstel­lung der 4G-Smart­phone-Produk­tion in China will sich Xiaomi erholen und Ressourcen für 5G-Smart­phones erhalten.