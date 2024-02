Xiaomi 14 (Ultra): Die neuen Smartphone-Flaggschiffe sind da

Xiaomi will es wieder wissen: Kurz vor dem Start des dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona stellte der chine­sische Konzern seine neuen Smart­phone-Flagg­schiffe Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Ultra für den euro­päi­schen Markt vor. In Sachen Kamera setzt Xiaomi die Part­ner­schaft mit der Foto-Schmiede Leica fort. Auch an zahl­rei­chen anderen Stellen wollen sich Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Ultra ganz oben in der Premium-Smart­phone-Kate­gorie posi­tio­nieren.

Wir fassen die wich­tigsten Ausstat­tungs­details von Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Ultra zusammen. Alle Daten zu den Handy-Neuan­kömm­lingen finden Sie im jewei­ligen Daten­blatt.

Xiaomi 14: Kompaktes Kraft­paket

Xiaomi 14 von vorne

Bild: Xiaomi Android-Smart­phones, die sich als Flagg­schiffe verstehen, haben zumeist den aktu­ellen Qual­comm-Prozessor an Bord - so auch das Xiaomi 14. Mit dem Snap­dragon 8 Gen 3 soll das Xiaomi 14 beson­ders schnell und leis­tungs­effi­zient für eine ganz­tägige Akku­lauf­zeit sein. Dem Chip stehen 12 GB Arbeits­spei­cher und je nach Modell bis zu 512 GB interne Spei­cher­kapa­zität zur Verfü­gung. Stan­dard für den Arbeits­spei­cher ist LPDDR5X und für den internen Spei­cher UFS 4.0 für höhere Schreib- und Lese­geschwin­dig­keiten als beim Vorgänger-Format.

Das Xiaomi 14 ist für dieje­nigen inter­essant, die es in der Phablet-Welt etwas kleiner mögen: Das Display misst 6,36 Zoll, ist vom Typ AMOLED und kommt mit LTPO-Tech­nologie daher. Damit kann das Panel je nach Anwen­dungs­sze­nario die Wieder­hol­rate zwischen 1 Hz und 120 Hz regu­lieren. Das soll beispiels­weise bei akti­viertem Always-on-Display Strom sparen. Laut Daten­blatt ist eine atem­berau­bende Spit­zen­hel­lig­keit von 3000 nits drin.

Das flach­kan­tige Gehäuse-Design, das an Modelle wie das iPhone 15 erin­nert, setzt sich mehr und mehr bei vielen Andro­iden durch - so auch bei den neuen Xiaomis. Flachere Gehäu­seseiten können für mehr Grip bei der Non-Case-Smart­phone-Nutzung sorgen.

Die Abmes­sungen des Xiaomi 14 sind mit 152,8 mm mal 71,5 mm mal 8,2 mm ange­geben, das Gewicht beträgt laut Hersteller 193 Gramm. Die Vorder­seite besteht aus Gorilla Glass Victus, der IP68-Stan­dard, der Schutz vor dem Eindringen von Staub und Wasser beschei­nigt, ist gegeben. Verfüg­bare Farben sind Black, White und Jade Green. Xiaomi 14 von hinten

Akku, Konnek­tivität und Soft­ware

Der Strom­spei­cher des Xiaomi 14 hat eine Kapa­zität von 4610 mAh und kann kabel­gebunden mit 90W und kabellos mit 50W wieder aufge­laden werden. Stereo-Laut­spre­cher mit Dolby-Atmos-Unter­stüt­zung sowie Dual-SIM, Wi-Fi 7, Blue­tooth 5.4 und 5G-NSA+SA sind an Bord.

Ausge­lie­fert wird das Xiaomi 14 mit Android 14 und der Benut­zer­ober­fläche Xiaomi HyperOS. Der Hersteller verspricht vier Jahre Android-Updates und fünf Jahre Sicher­heits­updates.

Kamera

Das Xiaomi 14 hat eine Haupt­kamera mit 50-Mega­pixel-Auflö­sung und einer vergleichs­weise licht­starken Blen­den­öff­nung von f/1.6 an Bord. Die Kombi­nation aus Leica Summilux und Light Fusion 900 Bild­sensor soll im Vergleich mit der Kamera des Xiaomi 13 eine Stei­gerung der Licht­auf­nahme um 80 Prozent ermög­lichen. Möglich ist die Video­auf­nahme mit 4K und 60 Bildern pro Sekunde sowie eine 8K-Video­auf­nahme-Funk­tion.

Daneben gibt es eine 75-mm-Tele­objek­tiv­kamera (50 Mega­pixel, Blende f/2.0) und eine 50-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera (14 mm, Blende f/2.2). Der Nutzer hat die Möglich­keit, aus den zwei Leica-Foto­stilen Leica Authentic und Leica Lebendig zu wählen. Die Selfie­kamera mit Blende f/2.0 hat eine 32-Mega­pixel-Auflö­sung.

