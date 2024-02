Xiaomi 14 Ultra: Spezifikationen & Fotos des Top-Handys

Endlich kommt mit dem Xiaomi 14 Ultra ein abso­lutes Top-Smart­phone des Herstel­lers zu uns, ein Leak verrät jetzt alle Daten und das Design. Das Konkur­renz­pro­dukt zum Galaxy S24 Ultra wartet mit einem 6,73 Zoll großen AMOLED-Display auf, das eine hohe Schärfe (521 ppi) und Hellig­keit (3000 cd/m²) bietet. Die Haupt­kamera mit mäch­tigem 1-Zoll-Sensor bekam ein licht­stär­keres f/1.6-Objektiv spen­diert. Optisch gezoomt wird 3,2-fach und fünf­fach. Zu den weiteren Vorzügen zählen ein 5300-mAh-Akku und der Snap­dragon 8 Gen 3. Außerdem hat Xiaomi das Pad 6S Pro ange­kün­digt.

Xiaomi 14 Ultra hat eine beein­dru­ckende Ausstat­tung

Das Xiaomi 14 Ultra in voller Pracht

WinFuture Hier­zulande müssen wir nicht mehr neidisch nach China schielen oder einen Import erwägen, denn das Xiaomi 14 Ultra wird am 25. Februar im Rahmen des MWC auch für Europa vorge­stellt. Hobby-Foto­grafen finden ein Kamera-Quar­tett mit 50 Mega­pixel an der Rück­seite vor. Anders als bei Samsung wird nicht mit der Auflö­sung, sondern mit der Sensor­größe und der Licht­stärke geklotzt. Der 1-Zoll-Bild­wandler hat ein licht­emp­find­liches Objektiv mit Blende f/1.63 und ist optisch stabi­lisiert. Wir danken an dieser Stelle WinFuture für die Daten und Fotos, letz­tere hätten sich die Kollegen aber genauer ansehen sollen.

Während im Arti­kel­text eine Blende von f/3.0 für die beiden Tele­foto-Knipsen genannt wird, ist auf der Beschrif­tung des Smart­phones eine maxi­male Blende von f/2.5 zu lesen. Entspre­chend ist das auch die nied­rigste Licht­stärke, welche Xiaomi bei diesem Handy offe­riert. Das Peri­skop-Tele­foto vergrö­ßert optisch um den Faktor fünf, das Stan­dard-Tele­foto um den Faktor 3,2. Beide Einheiten sind optisch stabi­lisiert. Die 122-Grad-Ultra­weit­winkel-Einheit mit Blende f/1.8 des Xiaomi 14 Ultra kennt man vom Vorgän­ger­modell. Ein Staub- und Wasser­schutz nach IP68 ist gegeben. Das Aufladen erfolgt mit 90W.

Das Handy wird wohl bei uns mit 16 GB Flash und 512 GB RAM 1499 Euro kosten.

Xiaomi Pad 6S Pro ange­kün­digt

Das Xiaomi Pad 6S Pro

Xiaomi Bis zum MWC hat es Xiaomi nicht mehr ausge­halten und schon im Voraus das Tablet Pad 6S Pro enthüllt. Alle Spezi­fika­tionen wurden noch nicht verraten. Klar ist aber, dass das Mobil­gerät mit einem 12,4 Zoll messenden Display (3K-Auflö­sung), dem Chip­satz Snap­dragon 8 Gen 2 und 120W-Schnell­laden daher­kommt. Eine längere Bereit­schafts­zeit, den modernen WLAN-Stan­dard Wi-Fi 7 und das vorin­stal­lierte Betriebs­system Android 14 mit der Ober­fläche HyperOS gibt es eben­falls. Eine Markt­ein­füh­rung des Xiaomi Pad 6S Pro in Europa ist wahr­schein­lich.

