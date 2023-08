Xiaomi 14: Erstes Smartphone mit Snapdragon 8 Gen 3?

Qual­comm stellt sein neues Chip-Flagg­schiff für Premium-Smart­phones in der Regel im Herbst eines Jahres vor. Der Snap­dragon Summit auf Hawaii fand im vergan­genen Jahr im November statt. Damals wurde der Snap­dragon 8 Gen 2 der Öffent­lich­keit gezeigt. In diesem Jahr will Qual­comm bereits im Oktober das Event abhalten. Nach der Vorstel­lung dürften dann auch die ersten Smart­phone-Hersteller Mittei­lungen verfassen, dass ihre künf­tigen Flagg­schiffe mit dem Chip-Boliden ausge­stattet sein werden, beispiels­weise Oppo und Vivo.

Gerüchten zufolge könnte der vermut­lich Snap­dragon 8 Gen 3 genannte Chip in einer Ober­klasse des chine­sischen Herstel­lers Xiaomi debü­tieren.

Xiaomi 14 schon im November?

Das Xiaomi 14 soll noch in diesem Jahr erscheinen (Bild: Xiaomi 13)

Xiaomi könnte nach der Vorstel­lung des neuen Snap­dragon-Chips bereits sein neuestes Flagg­schiff in Form des Xiaomi 14 ankün­digen. Unter Umständen erscheint das Smart­phone-Modell bereits im November (via GIZMOCHINA). Sollte der chine­sische Konzern so verfahren wie in den vergan­genen Jahren, dürfte das neue Xiaomi-Handy zunächst im Heimat­markt einge­führt werden. Später dann, voraus­sicht­lich im Früh­jahr 2024, könnte es für euro­päi­sche Kunden verfügbar gemacht werden. So wurde beispiels­weise das Xiaomi 13 auf dem dies­jäh­rigen Mobile World Congress in Barce­lona Ende Februar vorge­stellt.

Da das Xiaomi 13 den Snap­dragon 8 Gen 2 an Bord hat, ist die Wahr­schein­lich­keit groß, dass im Nach­fol­gemo­dell auch Qual­comms künf­tige Flagg­schiff-Chip-Gene­ration werkeln wird.

Das soll noch im Xiaomi 14 stecken

Das Xiaomi 14 soll gegen­über dem Vorgänger mit einigen Upgrades aufwarten, sowohl im Soft­ware- als auch im Hard­ware­bereich. Zunächst sei ein größerer Kamera-Sensor genannt, bei dem es sich um ein 50-Mega­pixel-Modul (1/1,28 Zoll) handeln soll. Darüber hinaus soll es ein Tele­objektiv mit 5-fach opti­scher Zoom­funk­tion und ein Ultra­weit­win­kel­objektiv geben. Gene­rell soll das Setup eine Design­ände­rung auf der Smart­phone-Rück­seite erfahren.

Zum Thema Akku wird über einen 4860 mAh großen Strom­spei­cher mit 90W kabel­gebun­denem und 50W kabel­losem Laden speku­liert. Weiterhin ist davon auszu­gehen, dass auf dem Xiaomi 14 ab Werk Android 14 im Gewand der Benut­zer­ober­fläche MIUI 15 läuft. In einer weiteren Meldung lesen Sie, dass es auch vorne eine Design­ände­rung geben soll. Der Display­rand des Xiaomi 14 soll nämlich beson­ders schmal sein.