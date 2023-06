Xiaomi 14 Pro: Erste Details zum kommenden Flaggschiff

Jüngst erreichte uns Xiaomis Top-Modell namens „Xiaomi 13 Ultra“. Das Modell startet in der kommenden Woche als Leica-Kamera-Handy nun auch in Deutsch­land. Damit komplet­tiert der chine­sische Hersteller seine Xiaomi-13-Serie, die nunmehr aus drei Modellen besteht.

Nach einem Smart­phone-Launch ist bekannt­lich vor einem Smart­phone-Launch. Jetzt gibt es bereits Infor­mationen zum Pro-Modell der Xiaomi-14-Serie. Erwartet wird dieses Modell im Dezember, wohl­gemerkt aber zunächst für den chine­sischen Markt. Sollte das Modell auch in Europa und damit hier­zulande erscheinen, dürfte eine Keynote und der anschlie­ßende Release für das erste Quartal 2024 vorge­sehen sein.

Ein bekannter Bran­chen­insider hat jetzt Render­bilder zum Xiaomi 14 Pro mit verschwin­dend schmalen Display­rän­dern geteilt.

Xiaomi 14 Pro: Erste Details

So soll das Xiaomi 14 Pro aussehen

Bild: Ice universe via Android Headlines Tippster Ice universe zeigt uns derzeit, wie er sich das Xiaomi 14 Pro vorstellt (via Android Head­lines). Beson­ders sollen die schmalen Display­ränder sein. Auf dem Bild ist zu sehen (s. unten), dass in der Mitte des oberen Display­bereichs erneut ein Punch Hole für die Selfie­kamera einge­stanzt wurde. An diesem Design wird sich wohl auch bei kommenden Smart­phone-Gene­rationen anderer Hersteller so bald nicht viel ändern.

Das Display des Xiaomi 14 Pro soll über abge­run­dete Seiten verfügen - immer noch ein Merkmal von Premium-Smart­phone-Modellen.

Neuester Snap­dragon wahr­schein­lich

Qual­comm soll aktu­ellen Infor­mationen zufolge seinen neuesten Smart­phone-Flagg­schiff-Prozessor schon im Oktober vorstellen. Der Chip dürfte als „Snap­dragon 8 Gen 3“ die Nach­folge des Snap­dragon 8 Gen 2 antreten. Es ist wahr­schein­lich, dass der SD 8 Gen 3 dann auch wenig später in den ersten Smart­phone-Flagg­schiffen wie dem im Dezember erwar­teten Xiaomi 14 Pro unter­gebracht sein wird.

In Sachen Akku­kapa­zität könnte das Xiaomi 14 Pro mit einem 5000 mAh Strom­spei­cher ausge­stattet sein. Erwartet werden schnelles Laden mit 120W und kabel­lose Füll­vor­gänge mit 50W. Eben­falls wird erwartet, dass die Haupt­kamera des Xiaomi 14 Pro einen 1 Zoll großen Sensor besitzt, wie es auch bei Xiaomi 13 Pro und Xiaomi 13 Ultra der Fall ist.

Da Xiaomi mit dem Kame­raspe­zia­listen Leica koope­riert, könnten auch im Xiaomi 14 Pro wieder Früchte dieser Part­ner­schaft zu sehen sein.

Wenn Sie sich für Details zum Xiaomi 13 Ultra inter­essieren, können Sie diese in einer sepa­raten News nach­lesen.