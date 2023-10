Xiaomi 14 Pro hat flaches Display und großen Buckel

Zahl­reiche Render­bilder zeigen das kommende Ober­klasse-Smart­phone Xiaomi 14 Pro in voller Pracht. Das Handy wird womög­lich am 27. Oktober 2023 zusammen mit dem Stan­dard­modell Xiaomi 14 vorge­stellt. Der chine­sische Hersteller setzt den Grafiken zufolge nun auf ein flaches Design. Die leichte Display-Wölbung des Xiaomi 13 Pro gehört beim Nach­folger der Vergan­gen­heit an. Auffällig ist der beson­ders ausge­prägte Kame­rabu­ckel. Angeb­lich ist das Handy an dieser Stelle über 1,3 cm dick. Die flachen Seiten erin­nern wiederum an ein iPhone.

Xiaomi 14 Pro auf detail­lierten Render­bil­dern

So könnte das Xiaomi 14 Pro aussehen

91mobiles / @OnLeaks Am 11. Dezember 2022 enthüllte der Elek­tronik­kon­zern das Xiaomi 13 und das Xiaomi 13 Pro. Zehn Monate später soll schon die nächste Gene­ration an den Start gehen. Vom besser ausge­stat­teten Smart­phone gibt es jetzt Bild­mate­rial sowie ein 360-Grad-Video. 91mobiles präsen­tiert in Koope­ration mit Steve Hemmer­stoffer alias @OnLeaks zahl­reiche Render­bilder des Xiaomi 14 Pro. Aufgrund der guten Kontakte und häufig treff­sicheren Aussagen des Bran­chen­insi­ders sollte man den Grafiken Beach­tung schenken. War das Display des Xiaomi 13 Pro noch minimal zu den Seiten hin gewölbt, soll dieses jetzt komplett flach sein.

Weitere Spezi­fika­tionen des Xiaomi 14 Pro

Passend dazu hat der Hersteller die Wölbungen des seit­lichen Rahmens beim Xiaomi 14 Pro entfernt. Jener scheint aus Metall zu bestehen, wir gehen von Alumi­nium aus. Das 6,6 Zoll messende Display nimmt einen Groß­teil der Vorder­seite ein. Die Ränder sind erfreu­lich schmal. Weniger begeis­tert das rück­sei­tige Kamera-Modul. Während das eigent­liche Smart­phone an sich auf Abmes­sungen von 161,6 mal 75,3 mal 8,7 cm kommt, misst es an der Posi­tion des Kame­rabu­ckels 1,31 cm. Dieser Umstand könnte auf bessere Kameras hindeuten, welche mehr Platz benö­tigen. Es soll drei oder vier rück­sei­tige Knipsen geben.

Weitere Ansicht des Xiaomi 14 Pro

91mobiles / @OnLeaks Die Anzeige könnte eine 2K-Auflö­sung und eine Bild­wie­der­hol­rate von bis zu 120 Hz haben. Als Chip­satz wird der Snap­dragon 8 Gen 3 erwartet. Hobby-Foto­grafen sollen erneut einen 50-Mega­pixel-Sensor bei der Haupt­kamera vorfinden. Mit 4860 mAh ist der Akku des Xiaomi 14 Pro minimal größer als die 4820-mAh-Batterie des Xiaomi 13 Pro. Er soll sich kabel­gebunden mit 120W und drahtlos mit 50W laden lassen. Ein In-Display-Finger­abdruck­sensor sowie ein Staub- und Wasser­schutz seien eben­falls an Bord.

Xiaomi könnte mit MiOS demnächst ein eigenes Smart­phone-Betriebs­system einführen.