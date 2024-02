Xiaomi 14 (Ultra): Sonderedition, Preis und Europa-Launch

Xiaomi stellte die Modelle mit den Bezeich­nungen "14" und 14 Pro" bereits Ende des vergan­genen Jahres in China vor. Bald soll die Serie auch hier­zulande erscheinen. Jetzt sind Leaks zu einer Sonder­edi­tion und den mögli­chen Preisen für den euro­päi­schen Markt aufge­taucht. Wir fassen die frischen Infos zusammen.

Europa-Launch

Bald soll die Xiaomi-14-Serie vorgestellt werden

Foto/Montage: teltarif.de, Logo: Xiaomi Der Mobile World Congress in Barce­lona steht kurz bevor. Im Vorfeld der Messe will der Konzern die Xiaomi-14-Serie vorstellen, wie ein Teaser auf der Webseite verrät. Demnach sollen mehrere Modelle am 25. Februar in Barce­lona vorge­stellt werden.

Sonder­edi­tion

Laut einem Exklusiv-Bericht des Online-Portals 91mobiles, der sich auf nicht näher genannte Quellen beruft, soll eines der erwar­teten Modelle das Xiaomi 14 Ultra sein. Von diesem soll es eine Sonder­edi­tion mit Titan­rahmen und bis zu 1 TB internem Spei­cher geben. Die normalen Vari­anten, beispiels­weise mit weniger Spei­cher­kapa­zität, sollen dagegen mit einem Alumi­nium­rahmen ausge­stattet sein.

Damit würde es Xiaomi Bran­chen­größen wie Samsung und Apple gleichtun. Sowohl das Samsung Galaxy S24 Ultra als auch iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max sind mit einem Titan­rahmen ausge­stattet. Titan soll lang­lebiger als Alumi­nium sein und für ein gerin­geres Gewicht sorgen. Während die aktu­ellen iPhone-Pro-Modelle deut­lich weniger als die Vorgänger der iPhone-14-Pro-Serie auf die Waage bringen, macht sich beim Galaxy S24 Ultra im Vergleich mit dem Galaxy S23 Ultra keine nennens­werte Gewichts­reduk­tion bemerkbar.

Preis

Unter­dessen hat das grie­chi­sche Tech-Magazin Tech­maniacs (via GSMArena) darüber berichtet, was das Xiaomi 14 kosten soll - zumin­dest in Grie­chen­land. Die Rede ist von einem Preis in Höhe von 1099 Euro für die Version mit 12 GB Arbeits­spei­cher und 512 GB interne Spei­cher­kapa­zität. Preise für das Xiaomi 14 Ultra sind dagegen noch nicht bekannt. Der Vorgänger Xiaomi 13 Ultra präsen­tierte sich bereits als Kamera-Flagg­schiff. Wir konnten uns das Modell im vergan­genen Jahr im Rahmen eines Events in Köln anschauen. Auch die Xiaomi-14-Serie verfügt wieder über das Leica-Kamera-Bran­ding.

Weiterhin heißt es dem Bericht zufolge, dass das Xiaomi 14 Pro nicht außer­halb von China veröf­fent­licht werden soll.

Poco ist eine Marke des Xiaomi-Konzerns. Die aktu­ellste Mittel­klasse ist das Poco X6 Pro. Wir haben das Modell getestet. Details hören Sie auch in unserem Podcast zum Thema.

Talk zum Poco X6 Pro 5G: High-End in der Mittelklasse Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.