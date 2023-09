Wahnsinn: Xiaomi 14 könnte deutlich früher erscheinen

Xiaomi könnte in diesem Jahr mit seiner 14er-Serie deut­lich früher dran sein als im vergan­genen Jahr mit der 13er-Serie. Unter Umständen erscheinen die Modelle dann auch früher in Europa.

Xiaomis Werk­bank steht nicht still. Hier­zulande steht zunächst in diesem Monat die Keynote auf dem Plan, auf der die Xiaomi-13T-Serie gezeigt werden soll. Wann und wo die Veran­stal­tung statt­findet, lesen Sie in einer sepa­raten News. Gerüchte zum Xiaomi 14 gibt es aller­dings schon länger. Der chine­sische Hersteller stellt die Non-T-Modelle in der Regel zum Ende eines Jahres für den Heimat­markt vor - im besten Falle schaffen es die Modelle dann im Früh­jahr des darauf­fol­genden Jahres auch nach Europa.

Schon im August wurde darüber speku­liert, dass das Xiaomi 14 in diesem Jahr früher erscheinen könnte. Jetzt hat sich ein namhafter Tipp­geber zu Wort gemeldet und bekräf­tigt dieses Gerücht erneut.

Xiaomi 14: Serie schon Anfang November?

Das Xiaomi 13 Pro (Bild) soll schon im November einen Nachfolger bekommen

Bild: teltarif.de Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Pro sollen bereits Anfang November auf den Markt kommen. Das berichtet das Online-Portal Gizmochina mit Verweis auf den Tipp­geber Digital Chat Station. Zunächst werde der Heimat­markt bedient. Ein Grund für den früheren Verkaufs­start soll der Singles Day in China sein, der am 11. November statt­findet. Mögli­cher­weise will der Smart­phone-Hersteller mit den neuen Modellen der Xiaomi-14-Serie von der Aktion profi­tieren.

Der frühere Zeit­plan soll aber auch mit den uner­wartet starken Verkaufs­zahlen der Xiaomi-13-Serie zusam­men­hängen. Die Xiaomi-13-Serie habe es geschafft, ihre Verkaufs­ziele inner­halb von nur neun Monaten zu errei­chen. Und dabei sei das Pro-Modell auf allen Platt­formen sogar ausver­kauft gewesen.

Wenn Xiaomi bereits im Heimat­markt früher dran sein könnte, wäre es durchaus vorstellbar, dass das Xiaomi 14 auch in Europa zu einem früheren Zeit­punkt vorge­stellt wird. Zur Erin­nerung: Die 13er-Serie ging im März dieses Jahres an den Verkaufs­start.

Xiaomi 14 mit neuestem Snap­dragon?

Es wird erwartet, dass das Xiaomi 14 mit dem neuesten Snap­dragon-Chip ausge­stattet sein wird. Der Hersteller Qual­comm will seinen Snap­dragon-Summit bereits vom 24. bis zum 26. Oktober abhalten. Damit könnte das Xiaomi 14 das erste Smart­phone sein, dass mit dem Snap­dragon 8 Gen 3 genannten Chip auf den Markt kommt. Auch an anderen Stellen sollen Upgrades gegen­über dem Vorgänger aufwarten. Beim Xiaomi 14 soll es einen größeren Kame­rasensor geben, speku­liert wird über ein 50-Mega­pixel-Modul (1/1,28 Zoll). Daneben soll es ein Tele­objektiv mit fünf­fach opti­schem Zoom und Ultra­weit­win­kel­objektiv geben.

Außerdem soll es beim Xiaomi 14 einen Strom­spei­cher mit 4860 mAh und 90W kabel­gebun­denem Schnell­laden sowie 50W kabel­losem Laden geben. Sollte Google im Zuge der Keynote am 4. Oktober gemeinsam mit der Pixel-8-Serie offi­ziell Android 14 vorstellen, könnte das Xiaomi 14 bereits mit der Benut­zer­ober­fläche MIUI 15 auf Basis von Googles neuestem Betriebs­system erscheinen - in China aber wohl ohne Google-Dienste.

Vor dem Start der Xiaomi-13T-Serie hat der Hersteller die Update-Roadmap für die Modelle verkündet. Wie lange Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro mit Soft­ware-Updates versorgt werden sollen, lesen Sie in einer weiteren News.