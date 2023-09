Xiaomi-13T-Serie: Datum für Deutschland angekündigt

Erst gestern berich­teten wir über Gerüchte, die sich rund um die Neuvor­stel­lung von Xiaomis 13T-Serie drehten. Speku­liert wurde über ein Termin Ende des Monats. Jüngst postete der chine­sische Konzern über X (vormals Twitter) das offi­zielle Datum der Keynote und bestä­tigt damit die voran­gegan­genen Gerüchte.

Xiaomi 13T: Keynote

Xiaomi verkündet das Launch-Datum für die 13T-Serie in Deutschland

Bild: Xiaomi via X Den Tweet des X-Kanals Xiaomi haben wir Ihnen weiter unten einge­bunden. Xiaomi hält den Inhalt der Veran­stal­tung auch nicht geheim und teasert die Xiaomi-13T-Serie an. Erwartet wird somit mehr als ein Modell respek­tive Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro. Das Event soll am 26. September, 14 Uhr, in Berlin statt­finden. Das Event kann per Stream über mi.com, vermut­lich auch über den Xiaomi-YouTube-Channel, verfolgt werden.

Gerüchten zufolge sollen die Modelle der Xiaomi-13T-Serie jeweils über ein 6,67 Zoll großes Display mit 2712 mal 1220 Pixel und 144 Hz Bild­wie­der­hol­rate verfügen. Die Weit­win­kel­ein­heit des Kamera-Setups soll mit dem Sony-Sensor IMX707 (1/1,28 Zoll, 50 MP), opti­schem Bild­sta­bili­sator und einer Blende von f/1.9 ausge­stattet sein. Daneben soll es einen zwei­fach opti­schen Zoom mit 50 Mega­pixel und ein 13-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­objektiv geben.

Weiterhin könnte es bei beiden Modellen ein Akku mit 5000 mAh geben, der mit 67W (Xiaomi 13T) und 120W (Xiaomi 13T Pro) wieder aufge­laden werden kann. Das Xiaomi 13T soll 8 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interne Spei­cher­kapa­zität haben. Beim Pro-Modell werden hingegen bis zu 16 GB und 1 TB erwartet. Weitere Unter­schiede zwischen Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro soll es bei der Konnek­tivität (Wi-Fi 7 beim Pro-Modell statt nur Wi-Fi 6 beim Xiaomi 13T) und beim Prozessor geben. Während das Xiaomi 13T Pro den Mediatek-Chip­satz Dimen­sity 9200+ an Bord haben soll, könnte es beim Xiaomi 13T der "lang­samere" Dimen­sity 8200 Ultra sein.

