Software-Updates: Xiaomi verkündet Roadmap für 13T-Serie

Das Xiaomi 13T steht in den Start­löchern. Jetzt macht der chine­sische Hersteller die Update-Politik für die neue Serie offi­ziell.

Xiaomi stellte im vergan­genen Monat das Redmi K60 Ultra in China vor. Unter Umständen kommt das Modell als Xiaomi 13T Pro auch nach Europa. Eine Keynote zur Xiaomi-13T-Serie wurde jeden­falls offi­ziell kommu­niziert. Am 26. September werden Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro in Berlin erwartet.

Jetzt hat ein Verant­wort­licher bei Xiaomi preis­gegeben, wie lange Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro mit Soft­ware-Updates versorgt werden sollen.

Bis zu fünf Jahre Updates

Ende September 2023 wird eine neue T-Serie vorgestellt (im Bild: Xiaomi 13 Pro)

Bild: teltarif.de Daniel Desjar­lais, Director of Commu­nica­tions bei Xiaomi, postete kürz­lich via X (vormals Twitter), wie lange Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro mit Soft­ware-Updates versorgt werden sollen. Damit offen­barte er sogleich die offi­ziellen Modell­bezeich­nungen der Xiaomi-13T-Serie.

Ange­sagt sind vier Jahre Android-OS-Updates und bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates für die beiden künf­tigen Smart­phone-Modelle - so wie es auch bei der Vorstel­lung des Redmi K60 Ultra kommu­niziert wurde. Damit rückt der chine­sische Hersteller zu Samsung auf. Der Hersteller aus Südkorea verspricht für viele seiner Smart­phone-Modelle eben­falls vier Gene­rationen Android-Updates und bis zu fünf Jahre Sicher­heits­updates.

Nicht ganz klar ist, wie Xiaomi die Sicher­heits­updates für die Xiaomi-13T-Serie zu einem späteren bereit­stellen wird - beispiels­weise nur noch vier­tel­jähr­lich oder halb­jähr­lich. Voraus­sicht­lich wird die Xiaomi-13T-Serie noch mit Android 13 ausge­lie­fert. Bei einem der vier ange­sagten OS-Updates könnte es sich also um das bevor­ste­hende Android 14 handeln und bereits in diesem Jahr erfolgen.

