Xiaomi 13T (Pro): Europa-Vorstellung wohl Ende September

In Europa könnten bald Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro für mehr Smart­phone-Auswahl sorgen. Ferner tauchte ein Xiaomi Mix Flip in einer Daten­bank auf.

Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro sollen einem Gerücht zufolge am 26. September für Europa vorge­stellt werden. Es handelt sich dabei um Smart­phones der geho­benen Mittel­klasse respek­tive unteren Ober­klasse. Während das Xiaomi 13T mit dem Dimen­sity 8200 Ultra bestückt ist, kommt im Xiaomi 13T der schnel­lere Chip­satz Dimen­sity 9200+ zum Einsatz.

In puncto Spei­cher, WLAN und Lade­geschwin­dig­keit gibt es weitere Vorteile für das teurere Handy. Ferner plant Xiaomi ein Mix Flip, das kürz­lich bei einer IMEI-Daten­bank gesichtet wurde.

Xiaomi 13T (Pro) kommt wohl bald nach Europa

Das Xiaomi 13 wird demnächst um T-Modelle erweitert

Bild: Xiaomi Hier­zulande können wir das Xiaomi 13, das Xiaomi 13 Pro, das Xiaomi 13 Lite und das Xiaomi 13 Ultra erwerben. Der Hersteller will wohl bald mit dem Xiaomi-13T-Duo für Nach­schub in Europa sorgen. Tipp­geber Abhishek Yadav kommu­niziert eine Vorstel­lung der beiden Smart­phones für den euro­päi­schen Raum am 26. September. Dieser Infor­mant ist im Vergleich zu Leakern wie Ice universe oder EvLeaks nicht ganz so bekannt und erfahren, weshalb man die Angabe mit etwas Skepsis betrachten sollte. Aller­dings gehen auch andere Insider von einer Veröf­fent­lichung des Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro im September aus.

Flipt Xiaomi bald eben­falls?

Es gibt ein 6,67 Zoll großes Display mit 2712 mal 1220 Pixel und 144 Hz. Die Weit­winkel-Kamera soll mit einem IMX707-Sensor von Sony (1/1,28 Zoll, 50 MP), opti­schem Bild­sta­bili­sator und einer Blende von f/1.9 aufwarten. Ein zwei­facher opti­scher Zoom mit 50 MP und ein Ultra­weit­winkel-Modul mit 13 MP runden das rück­sei­tige Foto­grafie-Setup ab. Der 5000 mAh messende Akku wird mit 67W (Xiaomi 13) bezie­hungs­weise 120W (Xiaomi 13 Pro) geladen. Ein IP68-Schutz ist vorhanden. Das 13T soll 256 GB Flash und 8 GB RAM haben. Beim 13T Pro werden bis zu 1 TB Flash und 16 GB RAM gewährt. Wi-Fi 7 hat das Pro-Modell dem Stan­dard­modell mit Wi-Fi 6 voraus.

Vom eben­falls nicht allzu bekannten Infor­mant, Kartikey Singh, stammt ein Hinweis auf das Xiaomi Mix Flip. Bei diesem Foldable würde es sich um einen Konkur­renten zum Galaxy Z Flip 5 handeln. Das Smart­phone soll bei einer IMEI-Daten­bank aufge­taucht sein. Es trägt die Modell­nummer 2311BPN23C. Tatsäch­lich wurde schon einige Monate zuvor ein Xiaomi-Handy mit dieser Modell­nummer gesichtet.

Obwohl der Falter im Klapp­handy-Stil dünn und leicht ist, hat er eine Triple-Kamera inklu­sive Tele­foto-Modul mit drei­fachem opti­schen Zoom an Bord.

Diesmal schaffte es kein Xiaomi-Handy im ersten Halb­jahr in die Liste der erfolg­reichsten Smart­phones.