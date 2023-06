Xiaomi 13T (Pro): Spezifikationen der Budget-Flaggschiffe

Mit dem Xiaomi 13T und dem Xiaomi 13T Pro stehen zwei weitere Highend-Smart­phones des Herstel­lers vor der Tür. Bran­chen­kenner wollen zahl­reiche Spezi­fika­tionen des Duos erfahren haben. So sollen beide Handys ein 144-Hz-Display, eine Leica-Kamera und das SoC MediaTek Dimen­sity 9200+ besitzen. Bei der Akku­kapa­zität von 5000 mAh sind sich Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro eben­falls einig. Aller­dings lädt das geho­bene Modell die Batterie mit 120W deut­lich schneller. Am 1. September soll der Verkauf beginnen. Die Smart­phones werden ab knapp 700 Euro erhält­lich sein.

Das güns­tigere Xiaomi 13 naht

Der Nachfolger des Xiaomi 12T Pro (Foto) ist bald da

Xiaomi Neben den tradi­tio­nellen Ober­klas­semo­dellen mit Ziffer, wie das Xiaomi 13, exis­tiert noch die soge­nannte T-Reihe bei Xiaomi. Diese hat im Vergleich zu den regu­lären Flagg­schiffen meist nur gering­fügig schlech­tere Hard­ware, dafür aber einen merk­lich redu­zierten Kosten­faktor. Wie der Infor­mant SnoopyTech in Erfah­rung bringen konnte, macht sich das Xiaomi 13T allmäh­lich start­klar. Es soll mit einem AMOLED-Display unbe­kannter Größe daher­kommen. Es werden eine Auflö­sung von 2560 x 1440 Pixel und 144 Hz erwartet. Zur weiteren Ausstat­tung zählen 256 GB Flash, 8 GB RAM und eine Leica-Kamera.

Preis und Verfüg­bar­keit von Xiaomi 13T (Pro)

Zu letz­terer will wiederum Digital Chat Station mehr erfahren haben. Ihm zufolge hat die Weit­winkel-Einheit 50 Mega­pixel und einen Sony-Sensor der IMX8er Reihe an Bord. Während SnoopyTech ledig­lich einen Flagg­schiff-Chip­satz mit 4 nm erwähnt, nennt Digital Chat Station MediaTek als Liefe­rant. Es könnte sich um den neuen Dimen­sity 9200+ handeln. Das Xiaomi 13T Pro soll mit 512 GB Flash und 12 GB RAM mehr Spei­cher offe­rieren. Außerdem lädt der Akku den Angaben zufolge mit 120W anstatt 67W.

Die Anschaf­fungs­kosten der beiden Smart­phones wurden eben­falls schon genannt. So soll das Xiaomi 13T für 599 Pfund Ster­ling zu haben sein. Nach derzei­tigem Wech­sel­kurs wären das 696 Euro (vor Steuern). Das Xiaomi 13T Pro würde mit 799 Pfund Ster­ling zu Buche schlagen. Dies entspräche etwa 928 Euro. Steuern und weitere Preis­treiber kämen noch hinzu. Am 1. September 2023 sollen Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro in China den Handel errei­chen. Infor­mationen zu einer Veröf­fent­lichung in Europa gibt es noch nicht.

Mitt­ler­weile ist bekannt, welche Xiaomi-Handys MIUI 14.1 erhalten.