Xiaomi 13 Ultra: Benchmark für Smartphone-Fotografie?

Mit dem Xiaomi 13 Ultra bekommt das Galaxy S23 Ultra ernst­hafte Konkur­renz. In den Kate­gorien Kamera, Display und Strom­ver­sor­gung scheint das chine­sische Modell dem südko­rea­nischen Mobil­gerät deut­lich voraus zu sein. Heute hat Xiaomi sein dies­jäh­riges Smart­phone-Flagg­schiff offi­ziell enthüllt.

Anstatt mit Mega­pixeln klotzt das 13 Ultra mit der Sensor­größe. Der 1-Zoll-Bild­wandler von Sony mit varia­bler Blende lässt aufhor­chen. Insge­samt gib es ein rück­sei­tiges Quad-Kamera-Setup. Außerdem locken ein bis zu 2600 cd/m² helles Display und 90W-Schnell­laden.

Xiaomi 13 Ultra: Viel­ver­spre­chendes Kamera-Smart­phone

Das Xiaomi 13 Ultra bietet beeindruckende Technik

Bild: Xiaomi

Bekannt­lich sind Mega­pixel nicht alles. Anstatt wie Samsung beim Galaxy S23 Ultra 200 Millionen Bild­punkte per Pixel-Binning zu größeren Bild­punkten bei nied­rigerer Auflö­sung zu verschmelzen, verbaut Xiaomi einen 1-Zoll-Sensor. Es handelt sich um den Sony IMX989. Das Modul wartet mit 50 MP, einer Blende von wahl­weise f/1.9 oder f/4.0 und einem opti­schen Bild­sta­bili­sator auf. Zu dieser Haupt­kamera mit 23 mm Brenn­weite gesellen sich ein Peri­skop-Objektiv mit fünf­fach opti­schem Zoom (120 mm) sowie ein Tele­foto mit drei­fach opti­schem Zoom (75 mm).

Xiaomi 13 Ultra: Display, Perfor­mance, Konnek­tivität

Mit einer Blende von f/3.0 respek­tive f/1.8 sind diese Objek­tive erfreu­lich licht­stark. Auch diese beiden Knipsen sind optisch stabi­lisiert und lösen mit 50 Mega­pixel auf. Eben­falls mit 50 MP aber ohne physi­kali­schen Verwack­lungs­schutz kommt die Ultra­weit­winkel-Einheit daher. Dank 12 mm Brenn­weite fängt sie viel von der Szenerie ein. Trotz vier hinteren Kameras deckt das Xiaomi 13 Ultra verlust­frei sechs Brenn­weiten ab. Bei redu­zierter Auflö­sung ermög­licht ein Ausschnitt des Sensors einen zwei­fachen und zehn­fachen opti­schen Zoom (46 mm und 240 mm). Wir sind gespannt, ob das Xiaomi 13 Ultra die Kamera-Krone holt.

Das Display des Xiaomi 13 Ultra

Bild: Xiaomi Beim Bild­schirm scheint Xiaomi Samsung eben­falls den Rang abzu­laufen. Auf dem 6,73 Zoll messenden LTPO3-AMOLED-Panel tummeln sich 3200 mal 1440 Pixel (522 ppi). Gorilla Glass Victus 2 schützt die 120-Hz-Anzeige. Die Hellig­keit des Displays gibt der Hersteller mit maximal 2600 cd/m² an. Ein neuer Rekord­wert. Das Oppo Find X6 Pro erreicht immerhin noch 2500 cd/m², beim Galaxy S23 Ultra ist bei 1750 cd/m² Schluss. Weil nur Samsung den exklu­siven Snap­dragon 8 Gen 2 for Galaxy nutzt, ist die CPU-Takt­rate bei der Stan­dard­vari­ante des SoC im Xiaomi 13 Ultra um fünf Prozent nied­riger.

Hinsicht­lich des Akkus herrscht bezüg­lich der reinen Kapa­zität (5000 mAh) Gleich­stand. Dafür lädt das chine­sische Modell mit 90W kabel­gebunden und 50W drahtlos erheb­lich schneller. An Konnek­tivität bietet das Xiaomi 13 Ultra 5G inklu­sive Sub-6-GHz, LTE, Wi-Fi 6e, Wi-Fi 7, GPS, NFC, Blue­tooth 5.3, Infrarot, USB C sowie einen Under-Display-Finger­abdruck­sensor. Das nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützte Gehäuse hat eine Rück­seite aus Leder­imitat und einen Rahmen aus Alumi­nium. Auffällig ist die Wölbung im Bereich des Kame­rabu­ckels.

Preis und Verfüg­bar­keit des Xiaomi 13 Ultra

Das Xiaomi 13 Ultra in voller Pracht

Bild: Xiaomi Xiaomi versprach, sein nächstes High-End-Flagg­schiff nach Europa zu bringen. Inso­fern dürfte das 13 Ultra also auch in Deutsch­land erscheinen. Der Hersteller selbst bestä­tigte während der Präsen­tation einen Markt­start außer­halb Chinas in den kommenden Monaten. Gerüchten zufolge könnte es schon im Mai so weit sein. Zuerst startet das Smart­phone aber erst im Heimat­land China. Dort kostet das Handy mit 12 GB RAM und 256 GB Flash 5499 Yuan (etwa 729 Euro), mit 16 GB RAM und 512 GB Flash 6499 Yuan (etwa 861 Euro) und mit 16 GB RAM und 1 TB Flash 7299 Yuan (etwa 967 Euro).

In Deutsch­land dürften die Preise mit Steuern höher ausfallen. Als Gehäu­sefarben stehen für das Xiaomi 13 Ultra Schwarz, Weiß und Oliv­grün und Weiß zur Auswahl. Als vorin­stal­liertes Betriebs­system findet Android 13 in Form von MIUI 14 Verwen­dung. Die Kameras wurden erneut in Koope­ration mit Leica veredelt. Es gibt außerdem ein Zube­hör­paket mit Kame­ragriff, Halte­schlaufe und 67-mm-Adap­ter­ring samt Objek­tiv­deckel. Dadurch erhält das Xiaomi 13 Ultra auch eine physi­sche Auslö­setaste mit zwei Druck­stufen. Xiaomi 13 Ultra mit montiertem Kamera-Zubehör

Bild: Xiaomi Das Stan­dard­modell Xiaomi 13 unter­stützt Voda­fones schnel­leres 5G. Wir gehen davon aus, dass das auch beim Ultra-Modell der Fall sein wird.