Xiaomi 13 Ultra: Globale Version in IMEI-Datenbank gesichtet

Ein Eintrag in einer IMEI-Daten­bank enthüllt neue Infor­mationen über das Xiaomi 13 Ultra. Neben der chine­sischen Version soll es in diesem Jahr auch eine globale Vari­ante geben.

Xiaomi 13 Ultra in IMEI-Datenbank gesichtet

Bild: Xiaomiui / Xiaomi Wie im letzten Jahr bereits vom Xiaomi-CEO Lei Jun ange­kün­digt, könnte es das Xiaomi 13 Ultra in diesem Jahr tatsäch­lich in hiesige Gefilde schaffen. Frühere Modelle wie das Xiaomi 12S Ultra und Xiaomi Mi 10 Ultra wurden derzeit nur in China einge­führt. Datenblätter Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Mi 10 Ultra

Das Smart­phone soll - ebenso wie das 12S Ultra - mit einem von Leica unter­stützten außer­gewöhn­lichen Kame­rasystem ausge­stattet sein, das aller­dings fort­schritt­licher daher­kommen soll als jenes des Vorgän­gers.

Globale und chine­sische Version in IMEI-Daten­bank

Xiaomi 13 Ultra in IMEI-Datenbank gesichtet

Bild: Xiaomiui / Xiaomi Xiao­miui hat das mit der Kurz­form "M1" bezeich­nete Device mit zwei Modell­num­mern in einer IMEI-Daten­bank entdeckt. Diese lauten 2304FPN6DG und 2304FPN6DC, wobei das "G" am Ende der ersten Nummer für Global und das "C" am Ende der zweiten Nummer für China steht. In den indi­schen Handel soll das Xiaomi 13 Ultra angeb­lich nicht kommen.

Der Code­name des Smart­phones ist „Ishtar“, gleich einer histo­rischen meso­pota­mischen Göttin, die auch als die Königin des Himmels bekannt ist.

Android 13, MIU 14 und ein SM8550-basiertes SoC

In internen MIUI-Tests fand die inof­fizi­elle Xiaomi-Commu­nity dann auch den ersten MIUI-Build mit der Bezeich­nung "22.11.5" für das China-Modell des Xiaomi 13 Ultra. Der globale MIUI-Build soll 23 Tage später getestet worden sein. Den Builds nach soll das Ultra werks­seitig mit Android 13 und der Benut­zer­ober­fläche MIUI 14 ausge­lie­fert werden. Den Antrieb über­nimmt voraus­sicht­lich ein Qual­comm-Chip auf Basis des SM8550, was für den Einsatz eines Snap­dragon 8 Gen 2 spricht. Theo­retisch könnte Xiaomi jedoch auch jedes andere SM8550-basierte SoC (System on a Chip) einbauen.

Voraus­sicht­licher Markt­start des Xiaomi 13 Ultra

Eine Analyse der Modell­num­mern brachte Hinweise zum mögli­chen Markt­start des Xiaomi 13 Ultra. Die Zahl "23" am Anfang der Nummern steht für das Jahr 2023 und die darauf­fol­gende "04" für den April. Demnach dürfte das Smart­phone im zweiten Quartal 2023 sowohl in der chine­sischen als auch in der globalen Vari­ante das Licht der Welt erbli­cken.

Einer Tweet-Serie des Leakers Kartikey Singh auf Twitter nach dürfen wir bei der Kamera-Ausstat­tung des Xiaomi 13 Ultra neben einem 3x-Zoom­sensor mit Close-Up-Funk­tion auch eine verbes­serte 5x-Peri­skop-Zoom-Kamera erwarten. Der 1-Zoll-Sensor IMX989 soll zudem um eine verbes­serte Optik und eine variable Blende erwei­tert werden.

Das Samsung Galaxy S23 soll deut­lich teurer werden als erwartet. Mehr darüber erfahren Sie in einer weiteren News.