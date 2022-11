Xiaomi 13 Pro: Renderbilder enthüllen Display und Design

In einem Video und auf Render­bil­dern präsen­tiert sich das Xiaomi 13 Pro mit einer quadra­tischen Kame­raein­heit und einem Display mit gebo­genen Rändern. So könnte das Top-Smart­phone laut @OnLeaks aussehen.

Sowohl das Xiaomi 13 als auch das Top-Modell Xiaomi 13 Pro sollen in China Ende dieses Jahres an den Start gehen. Das voraus­sicht­liche Design des Xiaomi 13 Pro können wir bereits jetzt auf einigen Render­bil­dern und in einem Video bewun­dern.

Steve H.McFly alias @OnLeaks hat sich offen­sicht­lich mal wieder ans Zeichen­brett geschwungen und in Zusam­men­arbeit mit Zoutons einige Render­bilder sowie ein Video vom mutmaß­lichen Design des Smart­phones auf Twitter und auf der Website für Gutscheine und Ange­bote veröf­fent­licht.

Video und Render­bilder präsen­tieren das voraus­sicht­liche Design

Die Bilder zeigen das Xiaomi 13 Pro mit einer glän­zend schwarzen Rück­seite, die sich zu den Seiten hin krümmt. Außer Schwarz sollen weitere Gehäu­sefarben wie Weiß, Pink und Grün zur Auswahl stehen. Kaum zu über­sehen ist die hervor­ste­hende Kame­raein­heit mit ihren drei Linsen und einem LED-Blitz.

Nach einem Leica-Bran­ding suchen wir auf diesen Render­bil­dern verge­bens. Das Bran­ding schmückte die Kame­raein­heit auf dem Foto von einem silber­far­benen Proto­typen des Xiaomi 13 Pro, das Tech­going vor einigen Wochen veröf­fent­licht hatte.

Im Vergleich zum Xiaomi 12 Pro verän­dert sich das Kame­ramodul auf @OnLeaks Rende­rings von läng­lich zu quadra­tisch mit abge­run­deten Ecken. Die kreis­för­migen Umran­dungen der Linsen sind in etwa gleich groß und symme­trisch ange­ordnet.

Seit­lich gekrümmtes 6,65-Zoll-Display

Neue Renderbilder präsentieren die Kameraeinheit und das Display des Xiaomi 13 Pro

Bild: @OnLeaks / @Zoutons

Auf den Bildern zeigt sich erst­mals das gebo­gene 6,65 Zoll große Display des Pro-Modells mit einem runden Ausschnitt für die 32-MP-Selfie-Kamera und einem Finger­abdruck­sensor, der laut Quelle unter dem Screen sitzt. Bei dem Bild­schirm soll es sich um ein E6-Super-AMOLED-Display mit einer 2K-Auflö­sung und LTPO aus dem Hause Samsung handeln.

Eine Laut­stär­kewippe sowie die Home-Taste können wir auf der rechten Gehäus­eseite des Xiaomi 13 Pro ausma­chen; der USB-Type-C-Steck­platz sowie ein Laut­spre­cher­gitter befinden sich an der unteren Gerä­tekante. Das Smart­phone soll etwa 163,0 x 74,6 x 8,8 mm groß sein, wobei der Kame­rabu­ckel mit weiteren 3 mm aufträgt.

Starker Prozessor, große Spei­cher­aus­wahl

Früheren Leaks nach könnte das Xiaomi 13 Pro mit einem Snap­dragon 8 Gen 2 aus dem Hause Qual­comm daher­kommen, dem wahl­weise 8 GB oder 12 GB RAM und 128, 256 oder 512 GB Flash-Spei­cher zur Seite stehen. Die Ener­gie­ver­sor­gung soll ein 4800-mAh-Akku gewähr­leisten, der sich mit bis zu 100 oder 120 Hz (hier wider­spre­chen sich die Gerüchte) kabel­gebunden und 50 Hz kabellos aufladen lässt.

Als Haupt­kamera kommt wahr­schein­lich ein 50,3-MP-Sony-IMX989-Sensor zum Einsatz, der von einem 50-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor sowie einem 50-MP-Tele­sensor flan­kiert wird. Werks­seitig wird auf dem Smart­phone aller Voraus­sicht nach Android 13 laufen. Der Gerä­tepreis für Indien beträgt laut @OnLeaks 66.800 indi­sche Rupien, was in etwa 814 Euro entspricht.

