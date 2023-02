Xiaomi 13 (Pro): Premium-Handys mit Leica-Kamera

Zum Auftakt des Mobile World Congress in Barce­lona hat Xiaomi jetzt seine neue Flagg­schiff-Serie vorge­stellt. Wich­tige Details zur Xiaomi-13-Serie und was die Modelle kosten, lesen Sie bei uns.

Wie bereits im Vorfeld des Mobile World Congress in Barce­lona bekannt wurde, hat Xiaomi nun die Xiaomi-13-Serie vorge­stellt. Insge­samt gibt es drei Modelle, von denen Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro als Flagg­schiffe das Premium-Segment des Herstel­lers aus China vertreten. Komplet­tiert wird die Serie vom Xiaomi 13 Lite - einer abge­speckten, aber dafür aber auch deut­lich güns­tigeren Vari­ante.

Xiaomi fokus­siert die Part­ner­schaft mit dem Kamera-Hersteller Leica. Wie zu erwarten, sollen Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro mit Hilfe einer Fülle von Features im Bereich Smart­phone-Foto­grafie punkten. Bei uns lesen Sie das Wich­tigste zu den neuen Modellen im Über­blick.

Xiaomi und Leica: "Stra­tegi­sche Part­ner­schaft"

Xiaomi 13 Pro

Bild: Xiaomi

Sowohl Xiaomi 13 als auch Xiaomi 13 Pro verfügen über eine Triple-Haupt­kamera und sind mit opti­schen Linsen von Leica ausge­stattet. Ein wich­tiges Bauteil von Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro ist das Leica Vario-Summi­cron. Am Beispiel des Xiaomi 13 Pro werden Brenn­weiten von 14 mm bis 75 mm abdeckt. Die 23-mm-Weit­win­kel­kamera verfügt über einen 1 Zoll großen Sony-IMX989-Sensor, der viel Licht aufnehmen soll. Daneben gibt es eine 75-mm-Floa­ting-Tele­kamera und eine 14-mm-Ultra­weit­win­kel­kamera. Das Tele­objektiv verfügt laut Hersteller über eine Fokus­sie­rungs­tech­nologie auf DSLR-Niveau und verwendet eine beweg­liche Linse für die Einstel­lung des Schär­febe­reichs, Das soll sich ideal sowohl für Portrait- als auch Nahauf­nahme eignen. Den 1 Zoll großen Sensor gibt es beim Xiaomi 13 nicht. Xiaomi 13 Pro

Bild: Xiaomi Neben dem tech­nischen Aspekt der Xiaomi-Leica-Part­ner­schaft gibt es auch auf Ebene der Benut­zer­ober­fläche wieder­erkenn­bare Funk­tionen wie Leica Filter, Leica Wasser­zei­chen und den klas­sischen Leica-Auslö­seton beim Schießen von Fotos.

"Xiaomi ProFocus" soll die Aufnah­mege­schwin­dig­keit verbes­sern und es der Smart­phone-Kamera ermög­lichen, auf ausge­wählte Motive in Bewe­gung zu fokus­sieren. Darüber hinaus unter­stützt das Xiaomi 13 Pro im Pro-Modus die Aufnahme im 10-Bit-RAW-Format, was für die nach­träg­liche Bear­bei­tung mehr Spiel­raum bieten soll.

Prozessor, Akku, Display und Soft­ware

Xiaomi 13

Bild: Xiaomi Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro haben beide den aktu­ellen Snap­dragon 8 Gen 2 von Qual­comm an Bord. Während das Xiaomi 13 über einen Akku mit einer Kapa­zität von 4500 mAh verfügt, der mit 67W kabel­gebunden und mit 50W kabellos aufge­laden werden kann, besitzt das Xiaomi 13 Pro einen größeren Strom­spei­cher mit einer Kapa­zität von 4820 mAh. Hier wirbt Xiaomi mit der HyperCharge-Tech­nologie, die in der Lage sein soll, den Akku des Xiaomi 13 Pro mit 120W in 19 Minuten auf 100 Prozent wieder aufzu­laden.

Beim Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro gibt es Unter­schiede bei der Display-Größe. Während das Xiaomi 13 über ein Display mit 6,36 Zoll (FHD+) verfügt, hat das Xiaomi 13 Pro ein 6,73 Zoll großes Display (WQHD+). Beide haben jeweils eine Bild­wie­der­hol­rate mit bis zu 120 Hz. Xiaomi 13

Bild: Xiaomi Ausge­lie­fert werden Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro mit Android 13. Der Hersteller verspricht drei Gene­rationen Android-Updates und fünf Jahre Sicher­heits­updates für die Modelle.

Preise und Verfüg­bar­keit

"Black", "White" und "Flora Grün" sind die Wahl­farben des Xiaomi 13. Das Xiaomi 13 Pro wird in den Farben "Ceramic White" und "Ceramic Black" ange­boten. Erhält­lich werden die Modelle ab dem 8. März sein. Die Vorbe­stel­ler­phase startet ab heute und läuft bis zum 12. März. In dieser Phase gibt es laut Anbieter einen Instant Photo Printer 1S Set beim Kauf eines der Geräte der Xiaomi-13-Serie dazu.

Preis­lich haben es die neuen Geräte in sich. Das Xiaomi 13 Pro hat 12 GB Arbeits­spei­cher und 256 GB interne Spei­cher­kapa­zität und kostet 1299,90 Euro. Das Xiaomi 13 verfügt über die Spei­cher­kon­figu­ration 8 GB/256 GB und kostet 999,90 Euro.

Xiaomi 13 Lite: Güns­tigere Alter­native

Wem Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro zu kost­spielig sind, kann einen Blick auf das eben­falls neu vorge­stellte Xiaomi 13 Lite werfen. An verschie­denen Stellen wurde abge­speckt, unter anderem beim Prozessor (Snap­dragon 7 Gen 1) und bei der Kamera (ohne Leica Vario-Summi­cron). Xiaomi 13 Lite

Bild: Xiaomi Zu den Kern­fea­tures des Xiaomi 13 Lite zählen ein 120-Hz-AMOLED und ein 4500 mAh großer Akku, der mit 67W wieder aufge­laden werden kann. Die verfüg­baren Farben des Xiaomi 13 Lite sind "Blue", "Pink" und "Black". Die Version mit 8 GB Arbeits­spei­cher und 128 GB interner Spei­cher­kapa­zität hat einen Preis von 499,90 Euro.

