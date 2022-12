Xiaomi 13 (Pro): Offizielle Daten & erste Bilder gelauncht

Nachdem Xiaomi die Präsen­tation des Xiaomi 13 und Xiaomi 13 Pro zunächst verschoben hatte, wurden die beiden Flagg­schiffe nun endlich in China vorge­stellt.

120-Hz-AMOLED-Displays mit bis zu 1900 Nits

Das klei­nere Xiaomi 13 kommt mit sehr schmalen Display­rän­dern und einem flachen 6,36-Zoll-AMOLED-Screen mit einer Auflö­sung von 2400 mal 1080 Pixel und einer Bild­wie­der­hol­rate vom 120 Hz daher, während das Pro-Modell mit einem seit­lich gekrümmten 6,73-Zoll-AMOLED-LTPO-Screen mit einer Auflö­sung von 3200 mal 1440 Pixel und einer Bild­wie­der­hol­fre­quenz von eben­falls 120 Hz auftrumpft. Zur weiteren Ausstat­tung gehören HDR10+, Dolby Vision und PWM-Dimming mit 1920 Hz. Die Spit­zen­hel­lig­keit des 13 Pro liegt bei ordent­lichen 1900 Nits, die Touch-Abtast­rate beider Smart­phones bei 240 Hz. Unter den Bild­schirmen liegt ein Finger­abdruck­scanner.

50-MP-Drei­fach-Kamera mit Leica-Bran­ding

Farbvariationen des Xiaomi 13 Pro

Bild: Xiaomi

Das High­light des Xiaomi 13 Pro stellt die Triple-Cam mit Leica-Bran­ding und drei 50-MP-Sensoren dar, die eine Weit­winkel-Kamera mit einem Sony-IMX989-1-Zoll-Sensor und opti­schem Bild­sta­bili­sator, eine Ultra-Weit­winkel-Optik sowie einen Tele­sensor mit 3-fach opti­schem Zoom und Leica Floa­ting Lens beher­bergt. Die Tele­kamera stellt Objekte bereits bei einer Distanz von 10 cm scharf.

Allzu sehr unter­scheidet sich das Xiaomi 13 Pro dies­bezüg­lich nicht vom Xiaomi 12 Pro, da dieses eben­falls drei 50-MP-Sensoren an Bord hatte.

In puncto Kame­raaus­stat­tung präsen­tiert sich das Basis­modell etwas beschei­dener mit einem 50-MP-Weit­win­kel­sensor mit OIS, einem 12-MP-Ultra­weit­win­kel­sensor sowie einem 10-MP-Tele­sensor, der eben­falls über eine Bild­sta­bili­sie­rung verfügt.

Ein Tweet von Ice Universe zeigt das Xiaomi 13 auf ersten Hands-On-Bildern

Weitere Ausstat­tungs­merk­male der Xiaomi-13-Serie

Im 13 Pro kommt ein 4820-mAh-Akku zum Einsatz, der kabel­gebunden mit 120 W und kabellos mit 50 W geladen werden kann. Im 13er-Modell verbaut Xiaomi einen 4500-mAh-Akku, der sich über Kabel mit 67 W und kabellos mit 50 W aufladen lässt. Das Laden von Ohrstöp­seln über die Gehäu­serück­seite per Reverse-Wire­less-Char­ging funk­tio­niert laut Hersteller bei beiden Smart­phones mit 10 W.

Eine IP68-Zerti­fizie­rung beschei­nigt den Handys einen Schutz vor eindrin­gendem Wasser und Staub. Zur weiteren Ausstat­tung des Xiaomi 13 und 13 Pro gehören NFC, ein Infrarot-Sensor, eine USB-Type-C-Schnitt­stelle, eine Dual-SIM-Unter­stüt­zung, 5G, Blue­tooth der Version 5.3, WiFi und natür­lich GPS.

Das 162,9 mal 74,6 mal 8,38 mm messende und je nach Mate­rial der Rück­seite (Glas oder Kunst­leder) 229 g oder 210 g schwere Xiaomi 13 Pro gibt es in den Farb­vari­anten Schwarz, Weiß, Grün und Hell­blau (Kunst­leder) sowie in einer Limited-Version (nur für die 512-GB-Ausstat­tung) in den leuch­tenden Farb­tönen Rot, Blau, Gelb, Grün und Grau. Für das 152,8 mal 71,5 mal 7,98 mm große und 189 g oder 185 g schwere Xiaomi 13 besteht dieselbe Farb­aus­wahl.

Xiaomi 13 und 13 Pro vorerst nur in China

Die hier genannten Ausstat­tungs­merk­male gelten für die chine­sischen Xiaomi-13-Vari­anten. Ob die in voraus­sicht­lich naher Zukunft global ausge­lie­ferten Versionen genau dieselben Merk­male aufweisen, bleibt abzu­warten. Beide Smart­phones laufen mit der zeit­gleich vorge­stellten MIUI-14-Benut­zer­ober­fläche.

Preis­lich liegt das Xiaomi 13 Pro bei umge­rechnet 681 Euro für die Vari­ante mit 8 GB LPDDR5X RAM und einem 128-GB-UFS-4.0-Flash-Spei­cher. Mit 12 GB RAM und 512 GB internem Spei­cher kostet das Smart­phone etwa 858 Euro.

Das Xiaomi 13 geht in China mit 8 GB RAM und 128 GB Flash-Spei­cher für etwa 545 Euro über die Laden­theke. Die am üppigsten ausge­stat­tete Vari­ante mit 12 GB und 512 GB liegt bei 681 Euro.

