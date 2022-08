Xiaomi 13 (Pro): Leak verrät Daten zum Display & Design

Erst kürz­lich gab es Neuig­keiten zum globalen Launch des Xiaomi 12T Pro im September und zu den voraus­sicht­lichen Preisen des Flagg­schiffs. Nun tauchen vermehrt Gerüchte zu den Nach­fol­gern der Xiaomi 12 Serie im Netz auf.

Sowohl das Xiaomi 13 als auch das 13 Pro sollen in China noch vor Ende des Jahres an den Start gehen. Auf Weibo nennt der Leaker Digital Chat Station einige Daten der Smart­phones, die sich in erster Linie auf deren Displays und Design beziehen.

Zwei verschie­dene Display-Ausfüh­rungen

Xiaomi 12 Serie: Vorgänger des Xiaomi 13 und 13 Pro

Dem Tipp­geber nach soll das Xiaomi 13 mit einem flachen Screen mit 1080p-Auflö­sung kommen. Ob es sich hierbei um einen AMOLED- oder ein LCD-Panel handelt, erwähnt Digital Chat Station nicht. Das High-End-Modell alias Xiaomi 13 Pro könnte hingegen mit einem gekrümmten E6-Super-AMOLED-Display aus dem Hause Samsung erscheinen, das über eine 2K-Auflö­sung und LTPO verfügt. Beide Geräte siedeln die Front­kamera wahr­schein­lich in einem mittig ange­sie­delten Punch-Hole an.

Eine neue Verar­bei­tungs­tech­nologie, bei der ein Teil des Bild­schirms gebogen wird, redu­ziert die Einfas­sungen und ermög­licht somit beson­ders schmale Display­ränder. Diese Tech­nologie hat Xiaomi auch schon bei seinem Civi 1S einge­setzt, das im April dieses Jahres vorge­stellt wurde.

Einzelliger Akku mit 100-W-Schnell­lade­funk­tion

Gerüchte schreiben den neuen Smart­phones einen einzelligen Akku zu, der via USB-Kabel mit bis zu 100 W und kabellos mit bis zu 50 W geladen werden kann. Die Rede ist auch vom Einsatz des noch nicht offi­ziell vorge­stellten Qual­comm Snap­dragon 8 Gen 2 (SM8550), dem Xiaomi seinen eigenen Surge P1 Chip für ein effi­zientes Ener­gie­manage­ment zur Seite stellt. Eine Vari­ante mit MediaTek Dimen­sity Chip­satz soll es hingegen nicht wieder geben.

Auf den Smart­phones läuft voraus­sicht­lich Android 13 mit der MIUI 14 Benut­zer­ober­fläche. Den Launch des Xiaomi 13 und 13 Pro erwarten wir für den November - wie üblich zunächst nur in China.

