Xiaomi 12: Flaggschiff-Serie kommt bald nach Deutschland

Mit der Vorstel­lung der neuen Smart­phone-Reihe Xiaomi 12 haben Samsungs High-End-Modelle Galaxy S22 starke Konkur­renten bekommen. Das Trio des chine­sischen Herstel­lers setzt sich aus dem erschwing­licheren Flagg­schiff Xiaomi 12X, der Stan­dard­vari­ante Xiaomi 12 und der geho­benen Ausgabe Xiaomi 12 Pro zusammen.

Auf drei Faktoren legt der Konzern beson­ders Wert, nämlich das Display, die Arbeits­geschwin­dig­keit und die Strom­ver­sor­gung. Eine beein­dru­ckende Spit­zen­hel­lig­keit, ein schneller Chip­satz und ein Schnell­lade­mecha­nismus, welcher diese Bezeich­nung auch verdient, wissen zu gefallen. In puncto Kamera wäre hingegen mehr drin gewesen.

Xiaomi 12X: High-End für Spar­füchse

Xiaomi Wir leben in Zeiten, in denen man für Ober­klasse-Smart­phones oftmals die 1000-Euro-Grenze über­schreitet. Für Nutzer, die nicht bereit sind horrende Summen zu bezahlen und dennoch möglichst hoch­wer­tige Hard­ware wollen, hat Xiaomi das Xiaomi 12X im Port­folio. Dessen Display ist durchaus als High-End zu bezeichnen. Auf 6,28 Zoll tummeln sich 2400 x 1080 Pixel. Ein AMOLED-Panel mit 120 Hz und Support für Dolby Vision sowie HDR10+ lesen sich fort­schritt­lich. Die Anzeige ist außerdem durch das robuste Gorilla Glass Victus geschützt. Als maxi­male Hellig­keit sind 1100 cd/m² ange­geben. Xiaomi 12 vs. iPhone 13: Bildwiederholfrequenz

Xiaomi Beim Chip­satz wurde zwar der Rotstift ange­setzt, aber nicht in einem Rahmen, in dem es schmerz­haft wird. Der Snap­dragon 870 verrichtet als „Volks-Ober­klasse-SoC“ einen flotten Dienst. Ihm stehen 8 GB RAM zur Verfü­gung. Persön­liche Daten werden auf 256 GB Flash gela­gert. Einen Spei­cher­kar­ten­schacht gibt es leider nicht. Ein 4500 mAh umfas­sender Akku treibt das Xiaomi 12X an. Aufge­laden wird er mit 67W, wodurch 100 Prozent in 39 Minuten erreicht werden sollen. An Konnek­tivität gibt es 5G, LTE, Wi-Fi 6, Blue­tooth 5.1, NFC, GPS, Infrarot, USB Typ C und einen In-Display-Finger­abdruck­sensor.

Xiaomi 12: Heraus­for­derer des Galaxy S22

Xiaomi Der Gegen­ent­wurf zum Galaxy S22 nennt sich Xiaomi 12. Bild­schirm, Akku­kapa­zität und Lade­geschwin­dig­keit glei­chen jenen des Xiaomi 12X. In puncto Perfor­mance legt die Stan­dard­vari­ante aber dank des SoC Snap­dragon 8 Gen. 1 noch einen Zahn zu. Ferner kann der Käufer sich zwischen 128 GB oder 256 GB Flash entscheiden. In beiden Fällen gibt es keinen microSD-Slot. An Arbeits­spei­cher wurden 8 GB RAM verbaut. Die Konnek­tivität des Xiaomi 12 ist fort­schritt­lich. Sie erstreckt sich von 5G über LTE, Wi-Fi 6(E), Blue­tooth 5.2, NFC, GPS, Infrarot, USB Typ C bis zu einem In-Display-Finger­abdruck­sensor. Xiaomi 12: 5G mit 15 Antennen

Xiaomi 12 Pro: Spit­zen­modell mit scharfem Display

Wem die zuvor genannten Smart­phones zu wenig Premium-Features bieten, dürfte sich für die Pro-Ausgabe inter­essieren. Statt­liche 6,73 Zoll misst deren AMOLED-Anzeige. Dennoch ist die Darstel­lung mit 3200 x 1440 Pixel ange­nehm scharf. Die maxi­male Hellig­keit liegt bei 1500 cd/m². Dolby Vision, HDR10+ und 120 Hz fehlen – genauso wie Qual­comms Aushän­geschild Snap­dragon 8 Gen. 1 – natür­lich auch hier nicht. Wer möchte, kann ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen und dem Chip­satz 12 GB anstatt 8 GB RAM spen­dieren. Die Flash-Spei­cher­kapa­zität beträgt in jedem Fall nicht erwei­ter­bare 256 GB. Das Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Bei der Strom­ver­sor­gung lässt das Xiaomi 12 Pro beson­ders seine Muskeln spielen. Mit 4600 mAh gibt es eine ordent­liche Kapa­zität, das High­light ist aber der Schnell­lade­mecha­nismus. In nur 18 Minuten soll die leere Batterie dank 120W wieder komplett gefüllt werden können. Audio­phile erfreuen sich an den Quad-Laut­spre­chern. Die kleinen Geschwister müssen sich mit Dual-Laut­spre­chern begnügen.

Was leisten die Kameras der Xiaomi-12-Modelle?

Xiaomi Das Xiaomi 12X hat eine für das Budget-High-End-Segment akzep­table Kamera-Ausstat­tung. Hinten wurden drei Objek­tive inte­griert. Es gibt eine 50 MP starke Weit­winkel-Einheit mit Blende f/1.9 und opti­schem Bild­sta­bili­sator, ein 13-MP-Ultra­weit­winkel-Modul (Blende f/2.4) und ein 5-MP-Tele-Makro. Für Selfies stehen 32 MP (Blende f/2.5) parat. Dieselben Kameras hat auch das regu­läre Xiaomi 12 verbaut. Etwas schade, da die Konkur­renz in Form des Galaxy S22 über ein optisch stabi­lisiertes Tele­objektiv mit drei­fachem opti­schen Zoom verfügt.

Versöhn­licher mutet die Foto­grafie-Ausstat­tung des Xiaomi 12 Pro an. Alle rück­sei­tigen Kameras lösen mit 50 Mega­pixel auf. Der Sensor der Weit­winkel-Knipse ist mit 1/1,28 Zoll erheb­lich größer als der 1/1,56-Zoll-Bild­wandler des Xiaomi 12X und Xiaomi 12. Da kommt auch Samsung nicht heran. Außerdem verrichtet ein schneller Dual-Pixel-Auto­fokus seinen Dienst. Ein Tele­objektiv mit zwei­fachem opti­schen Zoom holt Motive näher heran. Leider fehlt im Vergleich zur Weit­winkel-Kamera ein opti­scher Bild­sta­bili­sator. Das Selfie-Objektiv ist iden­tisch mit jenem der Schwes­ter­modelle. Kamera des Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Xiaomi 12 und Xiaomi 12 Pro unter­stützen übri­gens draht­loses Laden mit 50W. Schade ist das Fehlen eines Staub- und Wasser­schutzes bei der Xiaomi-12-Serie.

