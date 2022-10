Xiaomi 12T Pro: 200-MP-Kamera-Monster im Hands-on

Das Modell "12T" ist Xiaomis aktu­elles Flagg­schiff, das der Hersteller aus China heute in München vorge­stellt hat. Vor allem die 200-Mega­pixel-Kamera soll Aufsehen erregen. Sensoren mit dieser hohen Auflö­sungen scheinen der neue Stan­dard im Ober­klasse-Bereich zu werden. Ein eben­falls aktu­elles Beispiel dafür ist das Moto­rola Edge 30 Ultra, das den glei­chen Samsung-ISOCELL-HP1 verbaut hat.

Wir hatten bereits die Gele­gen­heit, das Xiaomi 12T Pro unter die Lupe zu nehmen. Unsere ersten Eindrücke zum Modell lesen Sie im nach­fol­genden Hands-on.

Xiaomi 12T Pro: Design und Display

Xiaomi 12T Pro (im Case)

Xiaomi 12T Pro Datenblatt

Das Display des Xiaomi 12T Pro ist 6,67 Zoll groß. Damit handelt es sich bei dem Xiaomi-Flagg­schiff um ein Phablet, mit dessen Maßen es sich im oberen Bereich aktu­eller Smart­phone-Größen ansie­delt. Mit den Abmes­sungen 163,1 mm mal 75,9 mm mal 8,6 mm und dem Gewicht von 205 Gramm liegt es aber dennoch gut in der Hand. Zum Vergleich: Apples aktu­eller Schin­ken­klopfer iPhone 14 Pro Max wiegt 240 Gramm. Sicher­lich nimmt jeder Nutzer das Gewicht eines Smart­phones anders war, für ein Phablet mit den Propor­tionen des Xiaomi 12T Pro gehen Abmes­sungen und Gewicht aber eine gut ausba­lan­cierte Symbiose ein. Kopf­lastig erschien uns das Modell im Rahmen des Hands-ons nicht. Die Kamera schaut zwar weit aus dem Gehäuse heraus, was für ein unan­genehmes Wackeln sorgt, wenn das Handy auf einem Tisch liegt. Aber das haben moderne Smart­phones mit ihren buch­stäb­lich dicken Kameras so an sich.

Von dem AMOLED konnten wir bei den ersten Blick einen guten Eindruck gewinnen. Die Farben sind treu, der Kontrast ist hoch und die Blick­winkel sahen stabil aus. Die Bild­wie­der­hol­rate beträgt je nach Anwen­dung 120 Hz. Das schlägt sich im besten Fall in einer flüs­sigeren Darstel­lung der Bild­schirm­inhalte nieder. Ob man es braucht, sei dahin­gestellt. Es ist jeden­falls nicht nur modern, sondern auch mitt­ler­weile ein Stan­dard-Feature, das nicht nur bei Flagg­schiffen zu finden ist.

Die Hellig­keit des Displays über­prüften wir unter direkter Sonnen­ein­strah­lung. Die Inhalte konnten in diesem Rahmen noch gut abge­lesen werden. Zu dunkel erschien uns das Panel des Xiaomi 12T Pro im ersten Test jeden­falls nicht.

Perfor­mance und Akku

Xiaomi 12T Pro im Hands-on

Bild: teltarif.de Ein leis­tungs­starker Qual­comm-Prozessor vom Typ Snap­dragon 8+ Gen 1 und ein großes 120-Hz-Display saugen bei inten­siver Nutzung am Akku. Ausführ­liche Tests mit dem Xiaomi 12T Pro stehen noch aus. Die Größe des Strom­spei­chers ist mit 5000 mAh ange­geben, was vernünftig ist. Xiaomi spen­diert dem 12T Pro schnelles Laden mit 120W. Damit soll der Akku in 19 Minuten auf 100 Prozent wieder aufge­laden werden können.

Sollte sich zeigen, dass der Akku des Xiaomi 12T Pro nach vergleichs­weise kurzer Zeit schlapp macht, ist das in Rela­tion zum schnellen Laden zu setzen. Schließ­lich bestehe die Option - eine Lade­mög­lich­keit voraus­gesetzt -, den Akku wieder recht schnell laden zu können. Auch Lade­zyklen mit gerin­gerem Output dürften für einen gewissen Akku­stand sorgen, um das Smart­phone über eine gewisse Zeit nutzen zu können.

Schön ist die Anima­tion auf dem Display, die den Fort­schritt der Akku­ladung anzeigt, wenn das Smart­phone über USB-C mit dem Adapter verbunden und mit Strom versorgt wird. Ein passender Lade­adapter ist übri­gens im Liefer­umfang enthalten.

200-MP-Kamera auspro­biert

Die 200-MP-Kamera des Xiaomi 12T Pro

Bild: teltarif.de Wirbt ein Hersteller mit einer 200-Mega­pixel-Kamera, sind die Erwar­tungen an die Knipse natür­lich sehr hoch. Basis des rück­sei­tigen Setups ist der ISOCELL-HP1-Sensor von Samsung. Die 200-Mega­pixel-Auflö­sung soll vor allem für eine scharfe Darstel­lung von Aufnahmen mit vielen Details sorgen. Der Modus ist in der Kamera-App des Xiaomi 12T Pro nicht stan­dard­mäßig akti­viert. Dies muss unter Mehr und Ultra HD und anschlie­ßend im oberen Display­bereich mit der entspre­chenden Einstel­lung manuell gemacht werden. Die Einschrän­kung gibt das System nach der Auswahl selbst: Die Umge­bung sollte gut beleuchtet sein.

Wir haben den 200-Mega­pixel unter guten Licht­bedin­gungen auspro­biert. Um zu sehen, was der Sensor leisten soll, haben wir Aufnahmen auch im Stan­dard-Modus gemacht und jeweils den glei­chen Bild­aus­schnitt manuell am Computer vergrö­ßert. Die Ergeb­nisse sehen Sie in den beiden nach­fol­genden Aufnahme-Paaren. Vergleich 1: Standard vs. 200 MP

Bild: teltarif.de Vergleich 2: Standard vs. 200 MP

Bild: teltarif.de Die Bild­aus­schnitte der beiden Stan­dard-Aufnahmen sind deut­lich unschärfer und weniger Kontrast­reich als die vergrö­ßerten Bild­aus­schnitte der 200-Mega­pixel-Aufnahmen. Struk­turen in beiden Fällen rechts werden feiner wieder­gegeben, insbe­son­dere beim Blick auf das Stra­ßen­schild im Vergleich 2 werden diese schärfer insze­niert. Der Rich­tungs­weiser, auf dem "Berliner Mauerweg" steht (Vergleich 2), ist zwar deut­lich besser, aber immer noch nicht lesbar.

Die Ergeb­nisse der 200-Mega­pixel-Aufnahmen halten grund­sätz­lich, was sie verspre­chen. Eine abschlie­ßende Bewer­tung mit weiteren Test-Aufnahmen steht aber noch aus.

Alle tech­nischen Daten zum Xiaomi 12T Pro finden Sie im passenden Daten­blatt.

Preise und Verfüg­bar­keit

Das Xiaomi 12T Pro kostet in der Kombi­nation 8 GB/256 GB 799,90 Euro. Zum Verkaufs­start werden verschie­dene Aktionen geschaltet. Beim Kauf des Xiaomi 12T Pro bis zum 18. Oktober, 23:59 Euro, gibt es das Redmi Pad im Wert von 329,90 Euro ohne Aufpreis ("solange der Vorrat reicht") dazu. Dazu muss das Smart­phone im Zeit­raum 13. Oktober bis 30. November regis­triert werden (Infos über mi.com/de).

Wer eines der neuen Xiaomis im Zeit­raum bis zum 3. Oktober 2023 kauft, erhält inner­halb der ersten sechs Monate nach dem Kauf eine einma­lige Display­repa­ratur.