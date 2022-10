Xiaomi 12T Pro: Kamera-Flaggschiff mit 200 MP vorgestellt

Xiaomi ist wieder in Flagg­schiff-Laune und stellte heute auf einem groß ange­legten Global-Event in München unter anderem die Xiaomi-12T-Serie vor. Xiaomi 12T und Xiaomi 12T Pro werden in Kürze in Deutsch­land einge­führt. Bei uns lesen Sie wich­tige Details zu den Modellen und was sie im Detail kosten.

Alle tech­nischen Daten haben wir im jewei­ligen Daten­blatt zum Xiaomi 12T Pro und Xiaomi 12T zusam­men­gefasst.

Xiaomi 12T Pro: 200-MP-Kamera

Xiaomi 12T Pro von vorne

Bild: Xiaomi

Das Xiaomi 12T Pro ist das neue Flagg­schiff des chine­sischen Smart­phone-Herstel­lers. Aushän­geschild des Modells ist die Kamera auf dem Buckel, die über einen 200-Mega­pixel-Sensor verfügt, mit dem Aufnahmen mit einer sehr hohen Auflö­sung möglich sein sollen. Der ISOCELL-HP1-Sensor stammt aus dem Hause Samsung. Dieser Sensor mit der Größe 1/1.22 Zoll ist auch die Basis des neu einge­führten Moto­rola Edge 30 Ultra, das eben­falls über eine 200-MP-Kamera verfügt. Die 200-MP-Kamera des Xiaomi 12T Pro

Bild: Xiaomi Die Blende der Haupt­kamera des Xiaomi 12T Pro verfügt über eine Blende f/1.69, die Möglich­keit der 8K-Video­auf­nahme und HDR10+-Video-Unter­stüt­zung. Weiterhin gibt es eine 8-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera (Blende: f/2.2) und eine 2-Mega­pixel-Makro­kamera (Blende: f/1.5). Die Front­kamera löst mit 20 Mega­pixel auf und hat eine f/2.24 Blende.

Der Nutzer blickt auf ein 6,67 Zoll großes AMOLED mit 120 Hz. Die Bild­wie­der­hol­rate nutzt die adap­tive Tech­nologie und kann je nach Bedarf von 30 bis 120 Hz regu­lieren. Motor des Xiaomi 12T Pro ist ein Snap­dragon 8+ Gen 1. Ausge­lie­fert wird das Smart­phone mit MIUI 13 basie­rend auf Googles Android 12. Der Akku des Xiaomi 12T Pro kann mit 120W wieder aufgeladen werden

Bild: Xiaomi Der 5000 mAh große Strom­spei­cher kann mit 120W wieder aufge­laden werden, ein Akku­stand von 100 Prozent soll laut Herstel­ler­angaben in 19 Minuten erreicht werden. Ein passender Adapter ist im Liefer­umfang enthalten. Das Dual-Speaker-System ist mit "SOUND BY Harman Kardon" gebrandet. Weiterhin bietet das Xiaomi 12T Dual-SIM, NFC, Wifi-6, 5G-Mobil­funk und Blue­tooth 5.2.

Xiaomi 12T: Abge­speckt, aber immer noch High-End

Das Xiaomi 12T hat eben­falls einen 5000 mAh großen Akku, der mit 120W wieder aufge­laden werden kann. Unter­schiede gibt es unter anderem bei der Kamera. Diese verfügt über einen 108-Mega­pixel-Sensor (Samsung ISOCELL HM6) mit der Größe 1/1.67 Zoll und Blende f/1.7. Daneben gibt es auch eine 8-Mega­pixel-Ultra­weit­win­kel­kamera (Blende: f/2.2) und eine 2-Mega­pixel-Makro­kamera (Blende: f/2.4). Die Selfie­kamera hat eben­falls einen 20-Mega­pixel-Sensor (Blende f/2.24). Xiaomi 12T mit 108-MP-Kamera

Bild: Xiaomi Bei der Display-Größe des AMOLED mit einer Diago­nale von 6,67 Zoll und der 120-Hz-Bild­wie­der­hol­rate gibt es im Vergleich zum Pro-Modell keine Unter­schiede. Dafür aber beim Prozessor, der beim Xiaomi 12T vom Typ Dimen­sity 8100-Ultra vom Hersteller Mediatek ist.

Beide Smart­phone-Modelle hinter­lassen auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Die Specs sind anspre­chend, bleibt abzu­warten, wie die Perfor­mance von Xiaomi 12T und Xiaomi 12T Pro in der Praxis ist. Wir werden in Kürze ein Hands-on vom Xiaomi 12T Pro veröf­fent­lichen und Ihnen unsere ersten Eindrücke mitteilen.

Inter­essant ist die Preis­gestal­tung der Modelle, die teils deut­lich unter der Ober­klasse-Konkur­renz liegt.

Preise und Verfüg­bar­keit

Die 12T-Serie von Xiaomi ist ab sofort vorbe­stellbar, der regu­läre Verkaufs­start ist der 13. Oktober. Das Xiaomi 12T ist in den Ausfüh­rungen 8 GB/128 GB zum Preis von 599 Euro erhält­lich. Das Modell mit 256 GB Spei­cher kostet 649,90 Euro. Das Xiaomi 12T Pro kostet in der Kombi­nation 8 GB/256 GB 799,90 Euro.

Zum Verkaufs­start werden verschie­dene Aktionen geschaltet. Beim Kauf des Xiaomi 12T Pro bis zum 18. Oktober, 23:59 Euro, gibt es das Redmi Pad im Wert von 329,90 Euro ohne Aufpreis ("solange der Vorrat reicht") dazu. Dazu muss das Smart­phone im Zeit­raum 13. Oktober bis 30. November regis­triert werden (Infos über mi.com/de).

Wer eines der neuen Xiaomis im Zeit­raum bis zum 3. Oktober 2023 kauft, erhält inner­halb der ersten sechs Monate nach dem Kauf eine einma­lige Display­repa­ratur.

Neben den Smart­phones hat Xiaomi unter anderem das Redmi Pad und Neuheiten zum Smar­thome-Ökosystem vorge­stellt.