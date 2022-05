Huawei abgesägt: Xiaomi und Leica arbeiten jetzt zusammen

Mit Xiaomi hat Kamera-Urge­stein Leica einen neuen Partner im Smart­phone-Geschäft gefunden. Die beiden Firmen gaben eine lang­fris­tige Koope­ration bekannt. An der vorhe­rigen Zusam­men­arbeit mit Huawei hält das deut­sche Unter­nehmen aber nicht fest. Der chine­sische Hersteller verkün­dete das Ende dieser Part­ner­schaft.

Passen­der­weise sickerten Infor­mationen zu den ersten Xiaomi-Handys mit Leica-Fein­schliff durch. Das betref­fende Xiaomi 12S zeigte sich auf einem ersten Foto. Ein Xiaomi 12S Pro gibt es eben­falls. Als Chip­satz könnte der Snap­dragon 8+ Gen 1 dienen.

Leica: Xiaomi an Bord, Huawei ist raus

Leica und Xiaomi arbeiten nun zusammen

Bild: Leica, Xiaomi Der Optik-Spezia­list Leica ging aus der im Jahr 1869 gegrün­deten Firma Leitz hervor. Es stecken also über 150 Jahre Erfah­rung im Kamera-Bereich in diesem Unter­nehmen. Kein Wunder, dass Leica so beliebt bei Smart­phone-Herstel­lern ist, wo doch die Kamera bei Handys heut­zutage eines der wich­tigsten Merk­male darstellt. In einer Pres­semit­tei­lung verkündet der deut­sche Foto­grafie-Experte die Koope­ration mit dem chine­sischen Hersteller Xiaomi. Es handelt sich um eine „lang­fris­tige stra­tegi­sche Part­ner­schaft“. Gemeinsam möchte man „die opti­sche Leis­tung und das foto­gra­fische Erlebnis im Zeit­alter der mobilen Bild­gebung“ verbes­sern.

Uner­freu­liche Nach­richten hat hingegen Huawei in Bezug auf Leica. Sieben Jahre lang koope­rierte der China-Konzern mit dem Kamera-Profi. Nun endet diese Ära. Huawei bestä­tigte (via Android Autho­rity), dass der gemein­same Weg am 31. März 2022 endete. Ein weiterer Tief­schlag für den strau­chelnden Tradi­tions­her­steller. Bereits das Mate Xs 2 hatte kein Leica-Logo mehr.

Xiaomi 12S und 12S Pro mit Leica-Opti­mie­rung

Das Xiaomi 12S

Bild: Weibo Zwar gaben Xiaomi und Leica bekannt, dass im Juli das erste gemeinsam entwi­ckelte Flagg­schiff-Smart­phone erscheint, ließen aber Details aus. Diese lieferte kürz­lich das Forum Weibo. Dort tauchte ein Foto des Xiaomi 12S auf. Dessen Kamera-Setup erin­nert stark an jenes des Xiaomi 12.

Aller­dings ist eindeutig ein Leica-Schriftzug erkennbar. Eine IMEI-Zulas­sung für China haben Xiaomi 12S und Xiaomi 12S Pro eben­falls bereits erhalten. Gerüchten zufolge findet der brand­neue Chip­satz Snap­dragon 8+ Gen 1 in den High-End-Smart­phones Verwen­dung. Dieser wurde erst vor wenigen Tagen von Qual­comm enthüllt.