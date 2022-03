Xiaomi 12: Galaxy-S22-Konkurrent startet am 15. März global

Wenn Sie noch auf der Suche nach einem neuen High-End-Smart­phone sind, sollten Sie bis zur globalen Vorstel­lung des Xiaomi 12 am 15. März warten. An diesem Tag gibt es eine Präsen­tation per Live-Stream.

Was sich kürz­lich bereits andeu­tete, ist nun ein Fakt: Xiaomi stellt die Smart­phone-Serie Xiaomi 12 am 15. März für den globalen Markt vor. Quer durch die sozialen Netz­werke wie Twitter und Face­book vollzog der chine­sische Hersteller am heutigen Dienstag diese Ankün­digung.

Es handelt sich um ein Live-Event, das auf mehreren Platt­formen verfolgt werden kann. Im Teaser-Poster der Xiaomi-12-Reihe wirbt der Konzern, dass man „jede Szene meis­tern“ könne. Die Foto­grafie steht also im Fokus der Ober­klasse-Modelle.

Xiaomi 12: In einer Woche geht es los

Bild: Xiaomi Im Android-Lager ist Xiaomi momentan der größte Konkur­rent des Markt­füh­rers Samsung. Deshalb ist die Vorstel­lung einer neuen High-End-Gene­ration des in China ansäs­sigen Unter­neh­mens beson­ders span­nend. Eine solche erwartet uns am kommenden Dienstag, den 15. März 2022. Auf der haus­eigenen Webseite und Kanälen wie Twitter, Face­book und YouTube macht der Hersteller auf das bevor­ste­hende Event aufmerksam. Um 20 Uhr chine­sischer Zeit startet die Produkt­vor­stel­lung, was 13 Uhr deut­scher Zeit entspricht.

Zwar enthüllte Xiaomi schon Ende 2021 das Xiaomi 12 und seine Geschwister Xiaomi 12 Pro und Xiaomi 12X , aber nur für sein Heimat­land. Die kommende Präsen­tation ist für den globalen Markt, darunter Deutsch­land, ange­dacht.

Es bleibt abzu­warten, ob wir auch in unserer Region alle drei Smart­phones erhalten oder das Xiaomi 12X ausge­klam­mert wird. Bei diesem Exem­plar handelt es sich quasi um eine Lite-Fassung des regu­lären Xiaomi 12. Auch ist unsi­cher, welche Spei­cher­kon­figu­rationen es zu uns schaffen.

Xiaomi 12 vs. Galaxy S22

Mit einer erwar­teten UVP von 899 Euro würde Xiaomi sein Xiaomi 12 rund 50 Euro höher als Samsung sein Galaxy S22 ansetzen. Wer ein Tele­objektiv mit drei­fach opti­schem Zoom möchte, greift zum südko­rea­nischen Modell. Bei der chine­sischen Konkur­renz gibt es ein eher mageres Tele-Makro mit 5 Mega­pixel. Dafür gibt es beim Xiaomi 12 einen wesent­lich größeren Akku mit 4500 mAh.

Das Galaxy S22 muss sich mit 4500 mAh begnügen. Die Schnell­lade­funk­tion des Xiaomi 12 ist mit 67 W im Vergleich zu den 25 W bei Samsung eben­falls im Vorteil.

